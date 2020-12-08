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Spor

Şenol Güneş: Hangi rakip olursa olsun kazanmak için çıkacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri değerlendiren açıklamalarda bulundu. Güneş, hedefin grup birinciliği olduğunu belirtti.

IHA08 Aralık 2020 Salı 18:19 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 18:19
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde grup birinciliği için oynayacaklarını belirterek, "Oynayacağımız takımların hepsini önemsiyoruz. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası’na katılmak için olağanüstü çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Hangi rakip olursa olsun her maça kazanmak için çıkan bir takım olup oyuncu kalitemizle, oyunumuzla ülkemizi iyi tanıtmak amacındayız." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi sonrası oluşan tabloyla ilgili TFF’nin resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı. 

Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edeceklerini hatırlatan Güneş, "Rakipler hakkında tüm bilgileri toplayacağız, analizlerini yapacağız. ’Bizim çocuklarımız’ dediğimiz iyi oyuncularımızla iz bırakmak istiyoruz. Grup birinciliği için oynayacağız. Oynayacağımız takımların hepsini önemsiyoruz. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası’na katılmak için olağanüstü çalışmamız gerektiğini biliyoruz. 

Hangi rakip olursa olsun her maça kazanmak için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup, oyuncu kalitemizle, oyunumuzla ülkemizi iyi tanıtmak amacındayız. İlk olarak 1954’te katıldığımız, 2002 yılından beri yer bulamadığımız Dünya Kupası’na gidebilmenin yolu bütün rakipleri yenmekten geçiyor; onun için gayret sarf edeceğiz. 

Girdiğimiz bu yolun sonu da aydınlık olsun istiyoruz. Hem kendimize hem futbolcularımıza hem de kalpleri bizimle birlikte atan milyonlara güveniyoruz. Bu yolda güçlükler ve zorluklarla karşılaşacağımızı biliyoruz. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla, bir çabanın birleştirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; ’Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir.’ Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruat olmalıdır." diye konuştu.

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