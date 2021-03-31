Şenol Güneş: Hayal kırıklığı!

31 Mart 2021 Çarşamba 00:48 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:53

Şenol Güneş'in maç sonu sözleri şu şekilde:

Üç maçın zor olanlarından 6 puan alıp burada puan kaybetmeyi beklemiyorduk. Oyuncular zaman zaman iyi işler yaptılar. Rakibin yaptığı iyi tek şey vardı. Onda da başarılı oldular. Zaman zaman iyi şeyler yaptık ama ikinci yarıda rakibi oyuna ortak ettik. Düşündüğümüz şeyleri yapamadık. Daha önce attıkları gollerin benzerlerini attılar. Pozisyon verdik, pozisyon bulduk. Kazanacağımız maçı koruyamadık. 2-0'ı bulduk, 3-1'i bulduk ama oyundan düştük. 3-1'den 3-3 bizim için hayal kırıklığı. Her geçen dakika oyundan düştük. Sakatlık oldu, yorulanlar oldu. Yavaş oynadık, baskılarımız yeterli değildi. Daha önce yaptığımız doğru işler, bu maçta yoktu. Fiziksel yeterlilik yoktu."

"KAHROLMA ŞEKLİNDE BİR ÜZÜNTÜ VAR"

Üzgünüm. Oyuncular da üzgün. Düşündüğümüzü, istediğimizi yapamadık. Önemli bir avantaj olacaktı kazanmak. Uzun bir aradan sonra Letonya'yı yenme, galibiyet sayısında artıya geçme şansımız vardı. Oyuncular da bunları biliyordu. İlk yarı bölüm bölüm iyi işler yaptık. İkinci yarı oyundan düştük. Rakip de duran toplardan ve yüksek toplarla kalemize geldiler. Kazanmamız gereken maçta puan kaybettik. Letonya için de önemli ama Hollanda ve Norveç için de önemli bir maç sonucu oldu. Rakip ikinci yarıda daha diri kaldı. İki maçtaki tempoyu bu maçta gösteremedik. 3 maçta 7 puan, nereden baktığınıza bağlı. Letonya'yı yenip diğer iki maçın birinde berabere kalsak iyi denilebilirdi ama aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Futbol sürprizlere açık. Bugün de bize sürpriz oldu. Kahrolma şeklinde bir üzüntü var.

"ADALESİ ÇEKEN VE ÇIKARMAK ZORUNDA KALDIĞIM OYUNCULAR VAR"



3 oyuncumu adale gerginliğinden ötürü aldım. Hakan'ı da bu sebeple çıkardım. Çıkaramadığımız yorgun oyuncularımız da vardı. Temponun düşük kalmasındaki sebep buydu. Değişiklikler de katkı yapmadı. Oyun başından sonuna kadar dirençli ve agresif oynayan takımlara karşı tempolu ve pas yüzdesiyle oynamalısınız. Topu kaybedince de pres yapmalısınız. Bunu göremedik bugün. Hücum ettiğiniz zaman bu daha zordur. Ama yine de 3-1'i bulmuşken bu gollerin yenmesi üzücü. Hatalar var. İki pozisyonda da vurdurduk. Letonya duran topları iyi kullanıyor.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA NELER OLACAĞINI HEP BERABER GÖRECEĞİZ"



Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Böyle kayıplar her zaman yaşanabilir. 3 maça baktığınız zaman kağıt üzerinde bakarsanız iyi gözüküyor. Norveç veya Hollanda ile berabere kalıp Letonya'yı yensek daha iyi olabilirdi. Eylül'de üç maç daha var. Ondan önce de Avrupa şampiyonası var. EURO 2020 farklı bir kulvar. Mayıs ortasından sonra kampa gireceğiz, Haziran'da turnuvaya katılacağız. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.