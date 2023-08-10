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Spor

Şenol Güneş: İkinci maça iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Neftçi Bakü karşılaşması sonrası konuştu. Bir sonraki maç için iyi hazırlanmaları gerektiğini ifade eden Güneş, 'İkinci maça iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. Neftçi Bakü, ihmale gelecek bir takım değil.' şeklinde konuştu.

10 Ağustos 2023 Perşembe 22:50 - Güncelleme:
Şenol Güneş: İkinci maça iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız
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Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Bir sonraki maç hakkında görüşlerini aktaran Güneş, "İkinci maça iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. İhmale gelecek bir takım değil. Yetenekli, teknik becerileri olan bir takım. Biz oyundan düştükten sonra da bunu gösterdiler. Onlara ligde başarılar diliyorum. İyi bir atmosfer vardı. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum" dedi.

"SABAH VE NEFTÇİ BAKÜ İYİ TAKIMLAR"

Deneyimli teknik adam, daha önce Azerbaycan'dan Sabah ile karşılaştıklarının hatırlatılması ve iki takımı kıyaslaması yönünde gelen soruya, "Sabah ile oynadık. Onlar da iyi takım. Neftçi Bakü de iyi takım. O zaman sezonun son bölümleriydi. İkinci yarısı olan bölümdü. Şimdi sezon başı. Hem takımlar yeni oluşuyor, fiziksel olarak oyuncular istenilen performansa ulaşmamış olabilir, bu bizim için de geçerli. Takımlar sezon başında 6-8 hafta sonra daha akıcı bir form yakalayabilir. İkisi de iyi takım. Kıyaslamak benim işim değil. Neftçi'nin şanssızlığı, bizim bu maçta iddiamızın olması. Zannederim Sabah ve Karabağ da kazandı. Onlara başarılar diliyorum." diye cevap verdi.

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Şenol Güneş, ülkemizde yaşanan deprem için, "Malatya'da deprem olduğunu söylediler. İnşallah ölümlü bir olay yoktur. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

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