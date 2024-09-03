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Spor

Şenol Güneş ile anlaşma sağlandı! Trabzonspor'da imza an meselesi

Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlük görevi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, efsane çalıştırıcı Şenol Güneş ile prensip anlaşmasına vardı. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. İşte detaylar...

IHA3 Eylül 2024 Salı 16:19 - Güncelleme:
Şenol Güneş ile anlaşma sağlandı! Trabzonspor'da imza an meselesi
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Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş'le anlaşamaya vardı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisinde, tecrübeli teknik adamla gerçekleşen toplantıda Asbaşkan Zeyyat Kafkas da yer aldı. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, bordo-mavili kulübün önümüzdeki saatlerde resmi açıklama yaparak anlaşma detaylarını duyurması bekleniyor.

TRANSFER TALEBİ

Şenol Güneş, Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede transfer talebinde bulundu. Güneş'in orta saha ve kanat transferi konusunda talebi olduğu ortaya çıktı. Bu konuda da Trabzonspor scout ekibi ile daha önce yapılan çalışmalarla ilgili görüşme olacak.

İLK RAKİBİ BEŞİKTAŞ

72 yaşındaki teknik adam, resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte perşembe günü takımın başında antrenmana çıkacak. Şenol Güneş, yeni takımında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

TRABZONSPOR'DA 5. DÖNEMİ OLACAK

Şenol Güneş, daha önce Trabzonspor'da dört farklı dönemde görev yapmıştı. Bordo-mavili takımın başında toplamda 361 maçta sahaya çıkan Güneş, 209 galibiyet, 75 beraberlik ve 77 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor'da hedef Şenol Güneş

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