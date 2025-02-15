İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş: İlk kez bunu yapıyorum
Spor

Şenol Güneş: İlk kez bunu yapıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi15 Şubat 2025 Cumartesi 18:58 - Güncelleme:
Şenol Güneş: İlk kez bunu yapıyorum
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Güneş, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Bir çocuğumuzu daha kaybettik. 14 yaşında maalesef hayata gözlerini yumdu. Rahmetle anıyorum. Her iki takımı da tutan, pırıl pırıl bir çocuğumuzu kaybettik. Çocuklar bizim geleceğimiz ama kaybediyoruz. Çocuklarımızı hayata bağlamak çok önemli. Çok acı bir olay." dedi.

Eski takımı Beşiktaş ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Beşiktaş'a geldiğimde başka bir soyunma odasına gidiyordum. Şimdi başka bir soyunma odasına gidiyorum. Beşiktaş'a ilk geldiğimde bu stadyum yoktu. Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi'nin çabalarıyla bu staddyum yapıldı ve başarılar geldi. Burada bulunduğum için mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Maçla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Futbol, bir oyun. Bu oyun içerisinde kazanmak ve kaybetmek var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Rakibin de güçlü, kaliteli oyuncuları var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Geriden geliyoruz. Açığı kapatmak için çok çalışmamız gerekiyor. Güzel bir maç olsun diyorum. Nwakame ve Draguş, sakatlıkları nedeniyle yok. Çıkan oyuncularımızın da en iyisini yapacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olsun. Kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.