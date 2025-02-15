Şenol Güneş: İlk kez bunu yapıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Güneş, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Bir çocuğumuzu daha kaybettik. 14 yaşında maalesef hayata gözlerini yumdu. Rahmetle anıyorum. Her iki takımı da tutan, pırıl pırıl bir çocuğumuzu kaybettik. Çocuklar bizim geleceğimiz ama kaybediyoruz. Çocuklarımızı hayata bağlamak çok önemli. Çok acı bir olay." dedi.

Eski takımı Beşiktaş ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Beşiktaş'a geldiğimde başka bir soyunma odasına gidiyordum. Şimdi başka bir soyunma odasına gidiyorum. Beşiktaş'a ilk geldiğimde bu stadyum yoktu. Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi'nin çabalarıyla bu staddyum yapıldı ve başarılar geldi. Burada bulunduğum için mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Maçla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Futbol, bir oyun. Bu oyun içerisinde kazanmak ve kaybetmek var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Rakibin de güçlü, kaliteli oyuncuları var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Geriden geliyoruz. Açığı kapatmak için çok çalışmamız gerekiyor. Güzel bir maç olsun diyorum. Nwakame ve Draguş, sakatlıkları nedeniyle yok. Çıkan oyuncularımızın da en iyisini yapacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olsun. Kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.