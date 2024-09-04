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Spor

Şenol Güneş imza için Trabzon'da! ''Yeni bir dönem başlayacak''

Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Şenol Güneş, havalimanında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, 'Yeni bir dönem başlayacak. Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, 'gel' dediler, geldim. Durum değerlendirmesi yapacağız.' dedi.

4 Eylül 2024 Çarşamba 18:38 - Güncelleme:
Şenol Güneş imza için Trabzon'da! ''Yeni bir dönem başlayacak''
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Trabzonspor'da beşinci kez göreve gelen Şenol Güneş, kente geldi. Güneş, havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "Trabzon'a yeni gelmiyorum ama değişik duygularla gelmiş oluyorum. Bir görev için geldim. Trabzonspor, benden önce Abdullah Hoca ile başarılı işler yaptı. Son maça İhsan Hoca çıktı. Yeni bir dönem başlayacak. Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, "gel" dediler, geldim. Durum değerlendirmesi yapacağız. Tanıdığım bir şehir. Zor bir dönem, o travmaları atlatıp, yeni bir takım yaparak, iyi bir takım görmek istiyoruz. İnşallah en güzeli olacaktır." dedi.

Şenol Güneş ayrıca, "Sözle ifade etmek doğru değil ama yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum. Heyecanım gençliğimdeki gibi değil. Gençliğimde heyecanımı kontrol etmek zordu. Duyguların mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Umarım benden beklediklerini verebilirim. Onu yapmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

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