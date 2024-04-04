Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev almayan Şenol Güneş, Güney Kore devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

KORE İÇİN AÇIKLAMA

Güney Kore Milli Takımı ile adı geçen isimlerden biri olan Güneş, Kore'de çalışmaya sıcak baktığını söyledi.

"KORE'DE BİTİRMEK İSTERİM"

Şenol Güneş, "Seoul döneminde Güney Kore'de üç yıl yaşadım ve harika anılarla doluydu. Bu yüzden futbol kariyerimin son yıllarını Güney Kore ile bitirmek isterdim" ifadelerini kullandı.

"BUNU KABUL EDERİM"

Güney Kore Futbol Federasyonu'nun henüz kendisi ile temasa geçmediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "70 yaşımın üzerindeyim, iyi bir hayat yaşadım ve bunu iyi bir şekilde bitirmek isterim. Böyle bir meydan okumayı kabul ederim. Benim için bir şans olur" ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE'DE ÇALIŞTI

Beşiktaş'an geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Şenol Güneş, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev almadı. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'de FV Seoul takımını çalıştırmıştı.