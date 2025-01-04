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Spor

Şenol Güneş: İstedik ama yapamadık

Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, konuk oldukları Samsunspor'a 2-1 yenildikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi4 Ocak 2025 Cumartesi 23:54 - Güncelleme:
Şenol Güneş: İstedik ama yapamadık
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Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, konuk oldukları Samsunspor'a 2-1 yenildikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle her maça kazanmak için çıkmamız gerekiyor. Bugün de buraya öyle geldik. İlk yarı boşa geçti. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Ama 75'teki gol sonrası yine bir dağınıklık oldu. Oyunun tamamına bakınca, topa sahip olma, hücum etme kazanmaya yakın olmamız gerekiyordu ilk yarıya rağmen ama başaramadık. Hatalar yaptık, basit top kayıpları yaptık özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda iyi oynarken yediğimiz gol, kırılganlığı yine ortaya çıkardı. Daha önce olan hadise yine başımıza geldi. İyi bir çıkış yakalamadık istiyorduk, ihtiyacımız vardı ama yapamadık." ifadelerini kullandı.

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