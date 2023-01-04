Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonunun, siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK ile oynadığı maçtaki VAR kayıtlarını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Siyah-beyazlı takımın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, 2018 yılında VAR için "Önemli olan niyet" yorumu yaptığını hatırlatarak, "30 sene önceye de gidip bazı sözlerimi alırsanız onlar da hala geçerli. Dün akşam tesadüfen eski maçları seyrettim. Trabzonspor'daki maçlarda önde pres, tek topta attığımız goller var. Şimdi onları anlatmaya çalışıyoruz, bize yaşlandı diyorlar. O gün yaptığımızı bugün siz yapıyorsunuz. Yeni geldiniz, hoş geldiniz. Haklı çıkmak önemli değil. Söylediklerimizi paylaşmak, ortak değerde buluşmak önemli olan." dedi.



"Biz beraber yaşıyoruz." diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yönetimi, teknik heyeti, oyuncusu, medyası birlikte yaşıyoruz. Burada birbirimizi dövüp düşmanlık mı istiyoruz yoksa sevgi saygı mı istiyoruz. Menfaat için bunu yok ediyoruz. Aslında yok ettiğin kendin. Karşı tarafı yok edersen kendini de yok edersin. Bugün 4 büyükler de Anadolu kulüpleri de Türk futbolunun güzide kulüpleri. Rekabet için en iyisin sunmak lazım. Gaziantep maçında sanki astık kestik. Mağdur olan biziz. Ne yanlış yapıldı, hakem kırmızı kart gösterebilirdi. Açıklaması da yapılmış, hata yaptı. Bu bir suç değil hatadır. Hata, bilmeyerek yapılan bir şey. Gördüğünde yanlış karar verdi. Ama rakibin 15-16 faulü var. Bunun içinde biz hücuma giderken, sarı kartla birlikte atılması gereken oyuncular var. Biz ağzımızı açmadık ve mahkum olduk. Kırmızı kartlık pozisyona kadar zaten biz daha iyiydik. Bizim oyuncu da hata yaptı, provokasyona, tuzağa düştü. Hakem de provokasyonu gördüğü için takdir hakkını sarı karttan yana kullandı, bana göre de yanlış yaptı."

Beşiktaş'ın söz konusu karşılaşmada 2 puan kaybettiğini hatırlatan Güneş, "2 puan kaybettiğimiz halde suçlu oluyoruz, 3 puan alıp bizi suçlayanlar oluyor. Haksızlığı hak görüyorsak neyi konuşalım biz sizinle. Onun için susmakta yarar var diyorum. Buradan bir şey çıkmayacak. Diyecekler ki 'Menfaati var' çünkü hayata böyle bakıyorlar. Hatalarımız tabii ki olacak ama suç işlemeyelim. Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz sonra bu hakemlerle devam etmek istiyoruz. O zaman başka bir şey istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"BİZİ NİYE BU OLAYA ORTAK ETTİNİZ?"

Gaziantep FK ile oynadıkları maçta oyuncuları Nkoudou'nun rakip futbolcu Kitsiou'ya yaptığı harekete değinen Güneş, "Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da lehine bir hata olması aslında aleyhine bir hatadır. 1 hafta önce Gaziantep maçı oynanmış ardından Adana Demirspor maçına çıkmışız. Şimdi dönüyoruz tekrar maça. Tamam her pozisyonu birlikte izleyelim, hakem bize 1 puan için yardımcı mı oldu, 2 puana mı engel oldu. Bu tip konuşmalarla diğer maçlara baskı yapıp ortalığı toz duman etmeye çalışıyorlar. Bunu dedikten sonra Kasımpaşa maçında haksız bir karar verilirse ben rahatsız olurum." diye konuştu.



Eski ve yeni hakemleri dinlediğini ve bu kişilerin kuralları bilmediğini kaydeden Güneş, "Kuralları kendilerine göre yorumluyorlar. VAR sistemi için o yüzden söylemiştim bu sözü. Bilime göre 2 artı 2 daha 4 eder. Futbolda ise bu sonuç 3 ya da 5 olur. Bilimle çözmeye kalkarsanız hata yaparsınız. Tartışmalı kararlar vardır ve bunun üzerinden gidersek menfaatler ortaya çıkarsa, o zaman susmak daha iyidir. Bizi niye bu olaya ortak ettiniz? Beşiktaş'a haksızlık yapıyorsun demeye mi çalışıyorsunuz. Biz zaten gerideyiz. Bırakın yakamızı ya. Biz işimizi yapacağız. Futbol oynamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"HER MAÇIN KAYITLARI AÇIKLANMALI"

Hakemlerin oyunu hızlı oynayan takımlara izin vermesi gerektiğine dikkati çeken Güneş, şunları söyledi:



"Gaziantep maçında bize izin vermedi. Mesela ilk frikik pozisyonu bana göre kırmızı karttı. Aynı pozisyonu yıllar önce kasıtlı olarak bastı diyerek kamuoyu oluşturanlar vardı. Haksızlık varsa zaten hakemler ceza alır. Merkeze girip, bu şekilde itibarsızlaştırmak markayı kurtarmaz, batırır. Artık geri dönmek de zor. Bir şeyi açtılar, açıkladılar ve devam etmeliler. Şu saatten sonra geri dönmek de zor. Açılmamalıydı ama artık devam etmeli. Her maçın kayıtları açıklanmalı o zaman. Bu tür konuşmaları da doğru bulmuyorum. İşimizi nasıl iyi yaparız diye düşünüyoruz ve bizi de bu tür oyunların içine sokmasınlar diye düşünüyoruz."

Futbolun marka değerinin düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan Güneş, "İlk başta VAR konusu konuşuldu burada da. Gündemi biz oluşturuyoruz ama futboldaki gündem o değil. Futbolun sahibi hepimiziz. İnsanlar güzel futbol izlemek için para veriyor. Yöneticiler, antrenörler, hakemler, kuvvetler ayrılığı içinde olmalı. Hepsi özgür olmalı, kendi içlerinde hataların hesabını kesebilmeli. Federasyondan tek başına bunu beklemek doğru değil. Bugün yöneticiler konuşuyor. Ben şu anda konuşurken yanlış yaptığımı düşünüyorum. Oysa yöneticilerin yanlış yaptığını düşünmesi lazım. İnanın Kasımpaşa maçında iki takım da güzel futbol oynayıp, bunun konuşulmasını istiyorum. Futbolculara da 'Siz sahada kendinizi konuşturun ki, başka şey konuşulmasın' dedim. Akşam Newcastle-Arsenal maçını izledim. Adam 18'e mahkum etti ama maç 0-0 bitti. Hakem hata yaptı ama bu konuşulmadı. Bu yapılanlardan bilinen ya da yararlananlar var ki, biri diğerine çaktırmadan baskı oluşturmaya çalışıyor. Bu çirkin bir şey. Sonra marka değeri iyi olsun. Kimse Türk futbolunu ve marka değerini düşürmesin, herkes kendi işini düşünsün. Ben de kendi işimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"PUAN AÇISINDAN SABIRLI OLACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile yapacaklara maça da değinen Güneş, rakipleriyle kritik bir mücadeleye çıkacaklarına dikkati çekti.



Lig yarışının uzun bir maraton olduğunu belirten Güneş, "Birçok maç var, daha devre olmadı. Sürekli hiçbir takım kötü gitmez, sürekli iyi gitmez. Önemli olan düşüşlerde puan kaybetmemektir." diye konuştu.



Gaziantep maçında 2 puan kaybettiklerini ve oyun tempolarının düşük olduğunu vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama kazanabilirdik. Sonrasında Adana Demirspor maçını kazandık. Kasımpaşa maçına hazırlanıyoruz. Önemli olan oyun felsefemizi geliştirebilmek. Puan açısından sabırlı olacak durumda da değiliz. Kaybedilen puanlar geri gelmiyor. Kasımpaşa maçıyla bir seri yapmak istiyoruz. Adana Demirspor maçının ardından 3 puan almak istiyoruz. Takımın genel durumu iyi. Kerem Atakan Kesgin, Salih Uçan, Oğuzhan Akgün ve Ghezzal'in durumları olumsuz görünüyor. Salih henüz takıma katılmadı, Kerem ayrı çalışıyor. Çok ciddi değil ama 3-5 gün sürebilir. Bugün idmanda olmayan Weghorst'un önemli bir durumu yok. Dinlenmesini istedik ve durumuna bakacağız. Takımın genel olarak sezon başından bu yana bulunduğu yerden kimse memnun değil. Bunu yukarı çıkarmak için çalışıyoruz ve eldeki oyuncuların da buna iyi cevap verdiğini düşünüyorum. Bu maçtan 3 puan alırsak gelecek için güzel olacağını düşünüyorum."

"MASUAKU'NUN İLK 11'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK FAZLA"

Adana Demirspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Masuaku'yla antrenman öncesinde yaptığı sohbetin hatırlatılarak bu oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:



"Aynı şeyi söyleyip farklı şeyler konuşuluyorsa, benim yapacağım bir şey yok. Ben düşüncelerimi açık açık söyledim. Gizli bir görüşmem olmadı. Bütün oyuncularla ilgili söylediğim şeyler olduğu ifade ediliyor. Açık olmak lazım ama her şeyi her yerde de konuşmamak lazım. Bazen mahrem yerlere giriyoruz, bu da ülkenin sıkıntısı. Kozmik odadan girip de hakemler odasına, ailenin odasına girerseniz bütün ortak değerleri kaybedersiniz. Masuaku diğer oyuncular gibi bizim oyuncumuz. Bugün itibariyle Semih'i de çağırdım idmana. Bütün hepsi bizim oyuncularımız. Devre arasına kadar bütün oyuncuları iyi değerlendireceğiz. Kimin gidip kalacağına ise ben, kulüp ve oyuncu karar verir. Birlikte karar verirken de teknik, idari ve ekonomik karar vereceğiz. Kimin gideceğini ben de yüzde 100 bilmiyorum ama bu hafta kimin oynayacağına hazırlık yapıyorum. Bunların içinde de Masuaku'nun 11'de olma ihtimali çok fazla. Oynattığımız oyuncuyu şu anda göndermiyoruz ama yarın ne olacağını da bilmiyoruz."

Takımdaki bazı oyuncularda olduğu gibi Masuaku'nun da verilerinde düşüşler olduğuna dikkati çeken Güneş, "Verilerde düşüklükler var. Bazen bilime inanmıyorsun diyenler oldu ama ben kendimi biliyorum. Bu verilere kimse karşı çıkmaz ama futbol bilimle eşdeğer değildir. 2 artı 2 bazen 4 değildir. Bazen ofsayttır bazen değildir. Bunlar yoruma açıktır ve tartışılacaktır, o yüzden herkes konuşuyor. Fiziksel verileri çok iyi olan oyuncunun bazen sahadaki diğer verileri iyi olmadığı için verimi iyi olmuyor. Koşu mesafesi çok konuşuldu, şiddetli koşulardan bahsedildi. Sonra atletik oyuncular konuşuldu ama teknik de önemli. Dünya Kupası'nda atletik oyuncuların ne kadar iyi olduğunu anladık ama her atletik oyuncu da iyi oyuncu değil. Yetenekli oyuncunun atletik olması iyi. Özellikle siyahi oyuncuların öne çıkmasındaki bir sebep buydu. Yeteneğini iyi kullanamayanlar da gücünü iyi kullandı. Biz de diyoruz ki, yeteneğin var, fiziksel gücünü kullan, mental olarak da bunu takımla birleştir. Bunu sağladığın zaman zaten durum kolay. Masuaku da bunlardan birisi." diye konuştu.



Masuaku'nun geçen sezon kadroda bulunmadığını hatırlatan Güneş, "Birçok oyuncu geçen sene yoktu, bu sene var. Biz de gittik ve geldik. Önemli olan bu kulübün başarılı olması, ilkeleri, prensipleri olan, tarihe damga vuran bir kulüp olarak bunu sürdürmesi. Biz bunun bir parçasıyız. İşimizin getirdiği yetki ve sorumluluklar var. Taraftarlara söyleyeyim, hiç merak etmesinler. Ben 'Sabırlı olun' lafını kullanmayı sevmiyorum. Doğru, ilkeli olduğumuz zaman bize destek olacaklar, işimizi iyi yapacağız ve sonuç alacağız. Biz yanlış işler yaparak sonuç almak istemiyoruz. Böyle beyanlarımız olmadı, böyle yapanlara da karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

