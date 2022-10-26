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Spor

Şenol Güneş kararını verdi! 2.5 yıllık sözleşme...

Valerien Ismael ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ta, teknik direktörlük için adı geçen Şenol Güneş'in siyah beyazlı kulüpte çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi. Güneş ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Ntv26 Ekim 2022 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
Şenol Güneş kararını verdi! 2.5 yıllık sözleşme...
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Valerien Ismael ile yollarını ayıracak Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör bugün netlik kazanacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantıda görüştüğü isimler ile ilgili bilgileri aktaracak. Siyah Beyazlılar'da yeni teknik direktör olmaya en yakın isim ise Şenol Güneş.

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Ntv'nin haberine göre; 70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşıyor. Yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

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2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

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