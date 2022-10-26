Şenol Güneş kararını verdi! 2.5 yıllık sözleşme...

Valerien Ismael ile yollarını ayıracak Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör bugün netlik kazanacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantıda görüştüğü isimler ile ilgili bilgileri aktaracak. Siyah Beyazlılar'da yeni teknik direktör olmaya en yakın isim ise Şenol Güneş.