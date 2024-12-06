İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2024 Cuma / 5 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7984
  • EURO
    36,8219
  • ALTIN
    2947.81
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş: Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü
Spor

Şenol Güneş: Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

6 Aralık 2024 Cuma 23:06 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"GEREKSİZ ŞEKİLDE GOL YEDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "İlk yarıda tempo düşüktü. Kasımpaşa'nın geçiş oyununda, hızlı çıkışlarını biliyorduk. Hücuma çıktığımızda yavaş oynadık. Basit top kaybıyla pozisyon verdik. Bunları bazen yapıyoruz. İkinci yarıda daha tempolu, hızlı oynamaya çalıştık. O zaman oyun ortaya çıktık. Orada risk de aldık. 2-1'den sonra gereksiz şekilde gol yedik." dedi.

"KAYBETTİĞİMİZ PUANLAR OLAĞANÜSTÜ"

Kaybettikleri puanların olağanüstü olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Sayımız fazla ama gol yiyoruz, yediğimiz tüm gollerde böyle. Orada sıkıntımız var. Yanlış yere basıyoruz. Rakip de bunu yaptı. Sayılmayan golde de oldu. Bize pahalıya mal oldu bu. Hep söylüyorum, güzel futbol, iyi sonuç istiyoruz. Ama rakibin dönüşünde de onu kontrol etmek gerekiyor. Sayılmayan golde de bizden kaynaklandı. Bizim oyuncularımızın bu kadar emek verdiği maçta berabere kalmaları tüm direnci kırıyor. O yüzden bu noktadayız. Savunmada kalmamıza rağmen net ve caydırıcı savunma anlayışımız olmuyor. Olmadı, gol atamadık ve basit top kayıplarıyla gol yedik. Üzüntü veren bir durum. Bu sıkıntıları yaşıyoruz. Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü. Benim ve takım için olmayacaklar durumlar" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.