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Spor

Şenol Güneş: Kazanmak için geldiğimiz maçtan puan kaybederek gidiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA5 Şubat 2025 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Kazanmak için geldiğimiz maçtan puan kaybederek gidiyoruz
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, "Bizim için beklenmeyen bir sonuç. Kazanmak için geldiğimiz müsabakada 2 puan kaybederek gidiyoruz. Rakibi tebrik ediyorum, ellerinden gelen savaşı verdiler" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak için geldiğimiz müsabakada 2 puan kaybederek gidiyoruz. Kazanmak için gerekli pozisyonları bulduk. Rakibin oyun tarzını bekliyorduk, o oyun tarzını bilmemize rağmen 2 tane hatalı gol yedik. Rakibin kendi sahasında kapanıp, kazandığı toplarla hızlı çıkma yapısını uyguladığını düşünüyorum. Biz hem hücumda gol kaçırırken hem de savunmada gol yerken, basit hatalar yaptık. Bizim için beklenmeyen bir sonuç. Rakibi tebrik ediyorum, hem tesisleriyle, organizasyonuyla, genç oyuncularıyla ellerinden gelen savaşı verdiler. Bizim için de kayıp 2 puanın dışında moral olarak etkilediğini düşünüyorum. Oyuncular niyet olarak katılımcıydı ama sonucu almak için yeteri kadar dikkatli olamadık, üzgünüz" diye konuştu.

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