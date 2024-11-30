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Spor

Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Trabzonspor, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk oluyor. Maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2024 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bordo mavililerde teknik direktör Şenol Güneş maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Savic, Nwakaeme sakatlıktan yeni çıktı. Takımla antrenmana yeni katılmaya başladılar. Serkan'ın, Okay'ın rahatsızlığı var. Onlar bizimle değil zaten. Visca'nın arka adalesinde bir gerginliği vardı. Tam olarak hazır diyemeyiz. Son bölümde belki mecbur kalırsak kullanabiliriz. Enis Destan'ın rahatsızlığı var. Onun dışında eksik yok. Bir 11'le çıkacağız, biten 11 de önemli. Rakibimiz son maçta iyi oynadı. Biz de geçen maçta kazandık. Umarım güzel bir maç olur. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Temennimiz ve beklentimiz o."

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