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Spor

Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

HABER MERKEZİ3 Mart 2025 Pazartesi 15:44 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak.

Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Kazanmak istediklerini söyleyen Şenol Güneş, "3-4 günde bir maç oynadığınız zaman fiziksel olarak hazırlanmak yerine mental ve taktik olarak hazırlanmak zorundayız. Konyaspor büyük bir camia. Recep Uçar gibi işini seven bir hocaları var. Bulundukları yer onları rahatsız ediyor, bizi de rahatsız ediyor." dedi.

Şenol Güneş ayrıca, "Deplasmanda kazanamayan takımız. Moral hanesinde eksiklerimiz var. Kazanmak için sahaya çıkacağız. İyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Hava, saha koşulları ve rakibin gücü ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız." ifadeleri kullandı.

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