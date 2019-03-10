Şenol Güneş, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla cevap verdi

Shinji Kagawa'nın 90+3. dakikada attığı golle Beşiktaş, Konyaspor'u 3-2 mağlup ederken maçın son düdüğünün ardından ilginç bir olay yaşandı.

Maçın son bölümünde protesto edilen Şenol Güneş, oyuncuları orta yuvarlağa toplayıp takımla beraber tüm tribünleri alkışladı. Bunun üzerine Şenol Güneş'e tepki sesleri ve ıslıklar yükseldi. Deneyimli hoca, yine de alkışlamaya devam etti ancak taraftarlar, "Şenol Güneş istifa" tezahüratı yaptı.

Şenol Güneş'in taraftarları maç sonunda alkışlaması 'istifa edecek' yorumlarına sebep oldu.