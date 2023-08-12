Yeni sezona büyük umutlarla giriş yapan Siyah beyazlılar, transfer konusunda yoğun mesai harcıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi hızlı gitme yolunu tercih etmeyen Beşiktaş yönetimi, Avrupa'da transfer döneminin bitmesine sayılı gün kala büyük isimler için atağa kalktı.

Taraftarın sevgilisi Anderson Talisca için bastıran Kara Kartal aynı zamanda bir başka yıldız hücumcu için de düğmeye bastı.

SON SÖZ YÖNETİMDE



Siyah beyazlı formayı 2016- 18 yılları arasında 2 sezon giyen Anderson Talisca, Şenol Güneş'in yönetimindeki takımda 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Sonrasında Benfica'dan Guangzhou Evergrande'ye satılan ardından Al Nassr'a geçiş yapan 29 yaşındaki Brezilyalı 10 numara, Kara Kartal'a geri dönmek istiyor. Yıldız ismin bu talebini, "Talisca ile konuştum. Çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyon Euro'dan aşağı değil. Ama orta bir yol istedi" sözleriyle kamuoyuna duyuran ve pası yönetime atan teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisiyle tekrar buluşmak istiyor. Siyah beyazlı taraftarların da takıma kazandırılmasını merakla beklediği futbolcu için son söz yönetimde...

BONSERVİSTE İNDİRİM...



Al Nassr'daki 10.5 milyon euroluk maaşını 8 milyon euro seviyesine kadar indirmeye hazır olan Anderson Talisca, talep ettiği rakamın karşılanması halinde Arap kulübünden ayrılık için izin isteyecek. İlk etapta 15 milyon euroluk bonservis beklentisi bulunan Al Nassr'ın, Talisca'nın ayrılık talebi halinde bu rakamı tek rakamlı bir seviyeye indirmesi bekleniyor.

YILLIK 4.5 MİLYON EURO İSTİYOR



Talisca için formül düşünen Beşiktaş bir yandan da gözünü İngiltere'ye çevirdi. Kara Kartal, bu doğrultuda son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den Hakim Ziyech'i gündemine aldı. Kulübe, menacerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki yıldız hücumcuyu değerlendirmeye alan idareciler, yıllık 4.5 milyon Euro maaş talep eden oyuncu için görüşmelere başladı.

ARABİSTAN OLMADI ÇÜNKÜ...



Paris Saint Germain'in geçen sezonun devre arasında istediği ancak transferin son anda gerçekleşmemesi sonrasında vazgeçtiği Faslı sağ kanat oyuncusu, Arap kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden de istediği sonucu alamamıştı. Ekstrem teklifler almaması sebebiyle kariyerine Avrupa'da devam etme kararı alan 30 yaşındaki futbolcu, Chelsea'den kesinlikle ayrılmak istiyor. Maviler'le 2025'e kadar kontratı bulunan başarılı isim, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Kartal olabilir.