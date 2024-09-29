Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "5 maçtan sonra kazanmak önemliydi. Daha önce kazanmamız gereken maçlarda puan kaybederek geldik. Durumumuz hiç iyi değil. Kazanmamız önemliydi. Oyuncularımız kazanma arzusunu gösterdi. Gol arayışlarında iyiydik. İsteklerimiz kalitemizle örtüşmedi sonrasında. Hatalarımız var. İkinci yarıda kendiliğinden panik geldi, kontrolü kaybettik. Onun dışında bakınca hak ettik." dedi.

"KAZANAMASAK MORALLER BİTECEKTİ"

Güneş, "Oyun düzenimiz, felsefemiz, ruhumuz emareler veriyor ama biz daha iyi işler yapmak zorundayız. Bugün için mutluyuz. Oyuncular emek verdiler, karşılığını almak önemliydi. Karşılığını almasalar moralleri bitecekti." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Umarım dinlendikten sonra tekrar toparlanacağız. Göztepe maçına bakacağız. Bu maçla işimiz bitti. Yarından itibaren Göztepe maçına bakacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.