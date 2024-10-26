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Spor

Şenol Güneş maçı değerlendirdi: Bundan kötüsü olamaz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

26 Ekim 2024 Cumartesi 22:03 - Güncelleme:
Şenol Güneş maçı değerlendirdi: Bundan kötüsü olamaz
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yetersiz bir performans gösterdiklerini söyleyen Güneş, "Bir defa maçın sonuna bakınca, bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Kötü bir mağlubiyet. Oyun başında rakibin baskınını bekliyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da cevap veremedik. İlk yarıyı tamamen boşa geçirdik. İkinci yarıda hamle yaptık ama buna rağmen yeterli olmadı. Rakip, çok istedi, çok koştu. Biz eksik kaldık. Ne ofansif ne defansif başarılı olamadık. Kötü bir oyun ve kötü bir sonuç. Sorumlusu benim, oyunculara sahada görev veren benim." dedi.

"GÖZTEPE DAHA İYİ OYNADI"

Göztepe'nin kendilerinden daha iyi oynadığını söyleyen Güneş, "Çok eksik kaldık. Biz onlardan eksik kaldığımız için onlar kazandı. Onları tebrik etmek lazım. Bizim için ne kadar kötü tablo varsa, onlar için iyi tablo var. Maalesef kaybettik. Büyük bir hayal kırıklığı. Taraftarlar ve futbolseverlerden özür diliyorum çünkü bundan kötü bir oyun olamaz. Rakibin direncini kıracak daha fazla iş yapmamız lazımdı. Yapmamız gereken hiçbir şeyi yapamadık. Dediğim gibi sorumlusu benim." sözlerini sarf etti.

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