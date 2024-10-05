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Spor

Şenol Güneş maçı değerlendirdi: Galibiyetlere ihtiyacımız var

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

5 Ekim 2024 Cumartesi 21:42 - Güncelleme:
Şenol Güneş maçı değerlendirdi: Galibiyetlere ihtiyacımız var
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Eksiklikle alakası yok, her oyuncu kendi kapasitesinde oynamalı. Oyuna başlarken dengeliydik, hücumda bir taç pozisyonu bıraktık, döndü, gol oldu. Toparladık ama oyunu tamamen kontrol altına almadık. Oyuna baktığınızda dağılmış, çıkarken top kayıpları fazlaydı. Tam tersini düşünmüştük." dedi.

Kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Güneş, "Bugün kazanmak için geldiğimiz bir maçta, beklentimiz öyleydi ama maalesef son pozisyonda gol olsa mağlup da olabilirdik. İki takım da pozisyon buldu. Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Daha iyi duruma gelmek istiyorduk ama bunu yapamadık." ifadelerini kullandı.

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