Şenol Güneş: Mutlaka kazanmamız gerekiyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Bu mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Rizespor iyi futbol oynuyor. Son maçta Samsun'u yendiler. Koşan, önemli bir takım. İskenderun'u yenip buraya daha rahat çıkabilirdik. Şimdi mutlaka kazanmamız gerekiyor. Gücümüzü biliyoruz, kazanmak istiyoruz.

Oynayan oyuncuların hepsi hazır, maçın gidişatına göre hamle yapabiliriz. Nwakaeme'yi duruma göre oyuna alabiliriz, daha yeni idmanlara başladı.