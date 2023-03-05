Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"YENEMEMENİN GERGİNLİĞİ VARDI"

"İsabetli şutlar vardı ama sonuçta gol olamayanlar vardı. Tempolu ve hızlı başlamak istedik, uzun süre bunu taşıdık. Tempoda ikinci yarı biraz kopmnalar oldu. İkinci yarı 3'e 3, 1'e 1 yakaladık ama gol atamadık. Son bölümde geri çekildik, yorulan arkadaşlar vardı, ileride top tutamadık. O manada Maxim'i koyduk. Bazı oyuncular yorulunca top tutulmasını istedik önde. Rakip son anlarda bir şans buldu. Zaten beklenmeyen bir hatadan gol yemiştik. 3 maçtır çok daha kolay maçlarda kazanamadık. Gerginliği vardı onun. Rakip Ankaragücü koşan, tempolu bir takım. Çok pozisyon ürettik bu maçta."

"OYUNCULAR ELİNDEN GELENİ YAPTI"

"Tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdiler. Son bölümde elbette hatalar var. Oraları geliştirmemiz gerekiyor. 2-1'de rakip oyuna tutundu, oysa golü atsaydık oyun tamamen kopacaktı. Bazı şutlarımız kalecinin üstüne gitti, bazı paslar hatalı veya pas atmamız gereken yerde atmadık. Sonunda kazanmak önemliydi. Tüm oyuncular 3 puanı hak etti."

"ABOUBAKAR ADINA SEVİNDİM"

"Aboubakar'ın gol atması önemliydi. Gerginliği vardı. Onun adına sevindim. Diğer oyuncuların hepsini kullanma şansım oldu. Maxim'i daha erken alabilirdim ama oyun biraz daha bekletti. Gol yeyince oyun değişti. Geride kalınca kullanmadım. Diğer 4'ü oynamış oldu. Katılımları iyiydi. Taktiğe de, tekniğe de, fiziğe de adapte oldu. Masuaku, Tayyip iyiydi. Gedson zaten geçen maç biraz düşüktü ama yine iyiydi. Çok koşan bir oyuncu. Bazı eksiklikleri var, onları da yaparsa üst seviye olur."

"ÇOK POZİSYON BULMAK İSTİYORUZ"

"Savunmada az pozisyon vermek, hücumda çok pozisyon bulmak istiyoruz. Futbol adına bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Zaman geçirmedik, onlar da geçirdi. Bir oyuncu 10 defa sakatlanıyorsa ve hiç uyarı gelmiyorsa bu doğru değil. 9 dakika veriyorsun sonra. 10 tane de oyuncu değişiyor. 20 dakika uzatma vermen lazım."

"TAKIMDA BİRAZ PANİK VAR"

"Oyun temposu olması, seyirciyi olayın içinde tuttu. Son bölümde baskı altındaydık. Gol yemeyelim heyecanı da, panik de vardı. Takımın oyunundan memnunum yani."

"TAKIMI TAŞIYANI TAŞIYACAĞIZ"

"Beşiktaş'ı önemsiyoruz. Takımı taşıyanı taşıyacağız. Zaman zaman bocalayan, hata yapanlar oluyor. Cenk iki şanssız maç geçirdi. Bugün iyi niyetli oynadı, geri geldi. İyi niyetli olunduğu zaman hatalar gayet normaldir. Katılım ve niyet kötü olursa problem. İyi maçları var. Dalgalanma olabilir. Orta sahamız değişti, onun da sıkıntıları var. Orta sahamız olmadığı zaman bile defans, forvet iş yapmak gerekiyor. 3 maçta oynayanlar kötü demek değil, kazanamadığımız 3 maçta takım olarak kötüydü."

"BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ"

"Bugün takım tüm olarak iyiydi. Kendi şikayet ettiği zaman başkasından değil kendinden başlamalı. Kendini değiştirmeyen hiçbir şeyi değiştiremez. Takım kötü, antrenman kötü falan diyorsa kendinde sorun vardır. Burada bir takım oluşturacağız. Bu takım da savaşacak. Ankaragücü, Antalyaspor'dan daha zor bir takım ama daha farklı kazanabilirdik. 3 maçtaki kayıp puanlara çok üzülüyoruz."

CENK TOSUN'A TEKLİF VAR MI?

"Cenk Tosun'un transferiyle ilgili bir şey bilmiyorum. Konuşuluyor ediliyor ama konuşuldu diye olmaz. Kalmak istiyorsa kulüp tutmak istiyor. Cenk bizim kaptanımız. Bana sorarsanız kalmalı. Gitmesini istemem ama gitmek isteyene dur demem. Weghorst'ta olduğu gibi. Oyuncu mutsuzsa, mutlu olacağı yere gitmesinde fayda var."

AYRILIK İÇİN AÇIKLAMA!

"Elimizde olan tüm oyuncuları, takımın ihtiyacına göre değerlendiririz. Değerlendirilmemesi gereken bazı oyuncular var. Bu oyuncular, beklentimize cevap vermediler. Burada mutlu değilseniz gidin diyorum. Kalıyorsan buraya ait olacaksın. N'Koudou, iyi bir oyuncu, beğenirim ama 4 senedir burada, başarılı değil. Gideceğin kulüpte oynayacaksın, burada oynamayacaksın. Ne gerek var. Şu anda 26 tane oyuncum, 4 kalecim var. Dele Alli de bunlardan biri. Beşiktaş'a katkı yapan kalacak, diğerleri gidecek."

"OYNARLARSA KALIRLAR"

"Kafamıza estiği gibi değil, randımana bakacağız. Öyle bir çalışırlar ki, etkileniriz, oynatırız. Duygularımızla hareket etmiyoruz. Tempoya arkadaşlar adapte olduysa, bunu sürdürmeli ve üstüne koymalı."