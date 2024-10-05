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Spor

Şenol Güneş: Oyun felsefemizde değişiklik olmayacak

Trabzonspor, Süper Lig'de Hatayspor'a konuk oluyor. Maç öncesinde konuşan teknik direktör Şenol Güneş maçı kazanmak istediklerini söyledi.

5 Ekim 2024 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Oyun felsefemizde değişiklik olmayacak
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oluyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesinde konuştu.

Şenol Güneş, "Bütün oyuncular önemli. Alınan bütün oyuncular şans geldiği zaman takıma katkı vermesi gerekir. Oyun felsefemizde değişiklik olmayacak. Kenarda kalan oyuncular değerli. Geçen haftaki galibiyet önemliydi. Moralsizliği ortadan kaldırıyor. Oyun olarak kazanmak da önemli. İyi bir maç bekliyorum. Rakip de zor bir dönemden geçiyor. Sahada oyun adına doğruları yaptığınızda kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

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