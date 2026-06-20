Şenol Güneş Paraguay yenilgisini değerlendirdi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a kaybettiği ve Dünya Kupası'ndan elendiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi. İşte Şenol Güneş'in sözleri...

"HER ŞEY SÖYLENEBİLİR"

"Her şey söylenebilir... Başlangıçta buraya gelirken umutlarımız çok fazlaydı, hedefimiz büyüktü. Kağıt üstünde çeyrek final yakalayabileceğimizi söyledik. Pozisyon ve oyun üstünlüğü var, iyi görünmemize rağmen sonuç alamadık. Oyuncu yetenekleri olarak da üstündük. Futbol sonuç oyunudur, sonuç alınamadığında analiz yapılır, karar verilir."

"TEMPOLUYDUK AMA DAĞINIKTIK"

"Son 10 dakikayı kenardan hoca gözü ile izledim... Gayreti gördüm, daha tempoluydular ama dağınıktık. Değişiklikler de yaptı, pozisyonlar geldi ama olmadı. Rakip ilk şut, ilk gol ile öne geçti. Zaten savunma yapmalarını bekliyorduk. İyi kapanıyorlar, hızlı geçişleri yapıyorlar."

"RAKİBE UZAK KALDIK"

"İlk golde rakibe uzak kaldık, şut hakkı verdik. Onlar da bize şut hakkı verdi ama hep rakibe çarptı. Yan yollara sapmayı da iyi yaptılar, zaman çaldılar. Bu doğal hakları.."

"DÜNYA KUPASI'NDA SIRITIYOR"

"Bizim oyuncularımızın yetenekleri oranında sonucu getirecek şeyler yoktu. Kenarları zayıftı, zaman zaman iyi geldik ama golü bulamadık. 10 kişi olmalarına rağmen onlar çıkarken yine hata yaptık. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor."

"DAHA ÜST SEVİYE BEKLİYORDUK"

"Çeyrek final beklerken, ilk maçın travması varken ilk dakikada da gol yedik. Daha üst seviyede işler bekliyorduk. Oyuncular, rakibi geçmek yerine; kendilerini geçmesi lazım. bence sıkıntı bu! Oynayan oyuncularımız hepsi iyi ama kendi oyunlarını geçmeliler! Rakibi geçmeye çalışırken, kendimizi eksik bırakıyoruz. Pas kalitesi, şut iyi olmalı."

"BUNLARDAN ALINMAYACAKLAR"

Oyuncularımızdan daha çok şey bekliyorduk, bu bizim hakkımız. Bunlardan alınmayacaklar. Daha önce başarı yakalarken çok mesafe kat ettiler, ama bu seviye yeterli değil. Onlara güveniyoruz, fizik güçlerini ve yeteneklerini çalışarak öne çıkaracaklar. Bunları konuşunca alınganlık oluyor. Burada da eksikler var."

"EZİKLİĞİNİ YAŞIYOR"

"Vincenzo Montella en iyisini yapmaya çalışıyor, sorumlusu o ve cevapları verecektir. Utanmak değil de Arda Güler eksik yapmanın ezikliğini yaşıyor. Maç sonundaki istediği, oyun başında görmek isterdim. Coşkulu oyunu göremedik! O coşkuyu yakalayınca akıcı oluyoruz ve şans lehimize dönüyor. Uzak oynayınca, basiret de bağlanıyor."

"ŞANS FAKTÖRÜ VAR AMA..."

"Futbolda şans faktörü vardır ama işini iyi yaparsanız... Kaçanları telafi edecek oyun olmalı! Takım öyle bir takım. Psikolojik olarak takım durgun... Daha hızlı oynayabilecek bir takımımız var. ABD öyle bir oyun oynuyor ki; Hem baskı yapıyor ve rakibin çıkmasına engel oluyor, hem de agresif olarak rakip kaleye oynuyor. Hızlı oyundan başka çare yok. Yunus Akgün daha üstünde oynar. Kenan Yıldız bocaladı da ama daha iyisini oynayabilir."

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

"Herkes üzgün, ifadeler de o yönde... Üzülerek bu işi düzeltemeyiz, çalışarak düzelteceğiz. Yetkili de yetkisiz de olsam fark etmez... Ülke bizim, çocuklar bizim... Konuşmak gerekiyor. Plan ve organizasyon gerekli. Sahaya çıkan her oyuncu kendini geçmeli. Başarı getirmelerini diliyorum. Hepimize geçmiş olsun."