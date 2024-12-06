İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2024 Cuma / 5 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8009
  • EURO
    36,7882
  • ALTIN
    2950.79
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş: Savic'in olmaması oyun düzenini bozuyor
Spor

Şenol Güneş: Savic'in olmaması oyun düzenini bozuyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bordo mavililerde teknik direktör Şenol Güneş maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

6 Aralık 2024 Cuma 19:51 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Savic'in olmaması oyun düzenini bozuyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesi ile başlıyor.

Papara Park'ta 20.00'de başlayacak maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, değerlendirmelerde bulundu.

"Sakatlarımız var. 15 gün önce oynadığımız maçta Serkan, Hüseyin ve Arif sakatlandı. Savic ve Okay vardı zaten. Özellikle defans göbeğinde geldiğimden bu yana sık sık değişiklik yapıyoruz. Savic'in olmaması da oyun düzenini bozuyor. Geçen hafta Alanyaspor karşısında iyi başladık ama kötü bitirdik. Ama şimdi sahamızda kazanmamız gerekiyor. Elimizdeki oyuncuların yeterli olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz iyi bir takım. Zor maçları kazandı. Zor bir maç olacak. Genelde bu maçlar gollü geçiyor. Ama kazanmaya çok ihtiyacımız var, puan, moral açısından ihtiyacımız var. Umarım iyi bir oyun ve güzel bir sonuçla ayrılırız."

"DEPLASMANDA İYİ OYNAYAN BİR TAKIMIZ"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş ise "Çok fazla maç yapma şansı bulamadık. Milli takım arası vardı ve BAY geçtik. İlk maç Sivas'taydı, zorlu bir zeminde puan aldık. Deplasmanda iyi oynayan bir takımız. Trabzonspor zor bir durumda gözükse de kadro kalitesiyle iyi bir takım. Burada maç oynamak zorlu. Deplasmanda iyi oynayan bir takımız. İyi hazırlandık. Kazanmak isteyeceğiz. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak buradan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Çok eksikleri dile getirmek istemiyorum. Bekleyen oyuncularımız var. İnşallah bugün onlar bizi mahcup etmezler ve görevlerini yerine getirirler, güzel bir sonuçla ayrılırız." açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.