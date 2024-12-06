Şenol Güneş: Savic'in olmaması oyun düzenini bozuyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesi ile başlıyor.

Papara Park'ta 20.00'de başlayacak maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, değerlendirmelerde bulundu.

"Sakatlarımız var. 15 gün önce oynadığımız maçta Serkan, Hüseyin ve Arif sakatlandı. Savic ve Okay vardı zaten. Özellikle defans göbeğinde geldiğimden bu yana sık sık değişiklik yapıyoruz. Savic'in olmaması da oyun düzenini bozuyor. Geçen hafta Alanyaspor karşısında iyi başladık ama kötü bitirdik. Ama şimdi sahamızda kazanmamız gerekiyor. Elimizdeki oyuncuların yeterli olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz iyi bir takım. Zor maçları kazandı. Zor bir maç olacak. Genelde bu maçlar gollü geçiyor. Ama kazanmaya çok ihtiyacımız var, puan, moral açısından ihtiyacımız var. Umarım iyi bir oyun ve güzel bir sonuçla ayrılırız."

"DEPLASMANDA İYİ OYNAYAN BİR TAKIMIZ"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş ise "Çok fazla maç yapma şansı bulamadık. Milli takım arası vardı ve BAY geçtik. İlk maç Sivas'taydı, zorlu bir zeminde puan aldık. Deplasmanda iyi oynayan bir takımız. Trabzonspor zor bir durumda gözükse de kadro kalitesiyle iyi bir takım. Burada maç oynamak zorlu. Deplasmanda iyi oynayan bir takımız. İyi hazırlandık. Kazanmak isteyeceğiz. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak buradan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Çok eksikleri dile getirmek istemiyorum. Bekleyen oyuncularımız var. İnşallah bugün onlar bizi mahcup etmezler ve görevlerini yerine getirirler, güzel bir sonuçla ayrılırız." açıklamasında bulundu.