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Spor

Şenol Güneş: Sıkıntılıyız, iyi durumda değiliz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesi flaş röportajda konuştu.

16 Aralık 2024 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Sıkıntılıyız, iyi durumda değiliz
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesi flaş röportajda konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "Bulunduğumuz durumun iyi olmadığını biliyoruz, sıkıntılıyız. Elimizdeki oyuncularla bir kadro yapmaya çalışıyoruz. Maç kazanma stresimiz de var, beklenmeyen sonuçlar da aldık. Galatasaray maçına kazanmak için çıkıyoruz." dedi.

"HER MAÇTA 3 PUANA İHTİYACIMIZ VAR"

Deneyimli teknik adam, "Galatasaray lider ve moralli, iyi bir takım. Biz her takıma karşı kendi oyunumuzla üstünlük sağlamaya çalışıyoruz. Her maçta 3 puana ihtiyacımız var. Rakibin gücünü biliyoruz, zor maç olacak ama zorlukla bir yere geliyorsunuz. Bütün oyuncularımız hazır, bu maçta en iyisini yapacaklarını düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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