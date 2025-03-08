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Spor

Şenol Güneş: Sorumlusu benim

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor maçının ardından konuştu. Tecrübeli hoca 'Bütün oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yetki ve sorumluluk bende. Bunun sorumlusu benim.' dedi.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 23:31 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Sorumlusu benim
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor maçının ardından konuştu.

Güneş, "Öncelikle çok üzgünüz. Kazanmak için sahaya çıktık, her maçta olduğu gibi. Oyunun tamamında onu yaptık, bunu yaptık diye konuşmanın anlamı yok. Sonuç olarak kaybettik. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum. Şartlar ne olursa olsun, Hatayspor'u yenecek oyuncu kalitemiz var. Basit hatalar yaptık, baskılarımız eksik kaldı, top kullanırken acele ettik. Eksikleri az yapsak maçı kazanabilirdik. Rakibe rahat oynama şansı verdik, çok pozisyon vermedik ama bulduklarını değerlendirdiler. Bütün oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yetki ve sorumluluk bende. Bunun sorumlusu benim." dedi.

Deneyimli teknik adam, oyuncu değişiklikleri ve gelen eleştirilerle ilgili gelen soru sonrası, "Elimizdeki oyunculardan geçen haftadan bu yana sakatlığı olan Zubkov var, ilk yarıda ağrısı olduğunu söyledi. Oyun da sıkışınca, bulunduğu dönemde iyi oynadı ama oyundan düşebileceğini düşündük. Devre arası da çıkmak istediğini söyledi. Aynı durum Banza'da da vardı. Onu da değiştirebilirdik belki ama gol atabilir diye düşündük. 2-3 tane daha sakatlıktan dönen oyuncumuz vardı. Enis Destan da tam hazır değildi. Dragus, biraz daha canlıydı, o yüzden aldık. Ama Cham kendi oyunun çok altında kalmak zorunda kalınca onun için de bizim için de talihsizlik oldu. Keza Mendy'nin oyuna ofansif katkısı az olduğu için Ozan'ı aldık. Değişikliklerin çok etkiyi yapmaması eleştirileri normal hale getirdi." diye konuştu.

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