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Şenol Güneş: Sözlerin bir anlamı yok

A Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri 7. haftasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı.

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"Olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde zor ve stresli bir maç oynadık. Geçen maçta da kendi sahamızda zorlandığımız gerçek. Taraftarımızın desteğini, kazanma ruhu ile birleştirince eksikliğimizi giderdik. Oyuncularımın alnından öpüyorum, hepsi kazanmak için aynı duygu ve düşünceyi paylaştı. Bu maçta çok da fazla analiz yapmak istemiyorum"

"Şehitlerimiz var, şehitlerimize sebep olanlara, yattıkları yerde Allah daha beterini versin. Bu acıyı biz yaşarken, onların da bu acıyı tatmasını istiyoruz. Bu sürdürülebilecek bir şey değil, bundan beslenenler var. Askerimizin yanındayız, milletimizin yanındayız. Her gözyaşı, bizi üzüntüye boğar. Sözlerin de anlam teşkil etmediği bir dönemdeyiz. Terör kendiliğinden ortaya çıkmıyor, bunu birileri besliyor. Besleyenleri de terör bir gün bulacaktır"

"Üzgünüz, şehit sayısı fazla. Hiç olmasın. Dünyanın hiçbir yerinde insan ölmesin, öldürülmesin. Ülkemiz yıllardır terörle uğraşıyor. Bu terörün bir gün bu işi planlayanların elinde olması dileğimdir. Birilerini kullananları, başka zaman kullanırlar. Terörü besleyerek bizim ülkemizde büyütenler, umarım o kanın içinde boğulurlar"

"Geldiğimizden beri beraberlik olmadı, Fransa maçı, beraberliğin yetebileceği bir maç olabilir. İyi futbol oynayıp, dönmek istiyoruz. Fransa maçı, puan savaşını düşünmeden, kendi oyunumuzu oynamak için rahat bir maç olacaktır. Bu maçta kazanma isteği vardı ama ya kaybedersek korkusu da vardı. Bir an evvel şampiyonaya gitmek istiyorlardı, oyuncular da bunu hissediyor. Oyuncularımız iliklerine kadar bu milleti mutlu etmek için uğraşıyor. Üzüntüyü de, sevinci de biz millet olarak paylaşırız. Çok istek vardı, bir gerginlik de vardı. Bir an evvel şampiyonaya gitmek için, bir an evvel sonuç almak için uğraşımız maçı zorlaştırdı."

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