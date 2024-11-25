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Spor

Şenol Güneş, Süper Lig'de rekor kırdı

Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumundaki Samet Aybaba'yı yakaladı.

25 Kasım 2024 Pazartesi 21:03 - Güncelleme:
Şenol Güneş, Süper Lig'de rekor kırdı
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Trabzonspor - Adana Demirspor maçında kariyerinin 621. karşılaşmasına çıkan Şenol Güneş önemli bir başarıya imza attı.

Deneyimli teknik adam, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumundaki Samet Aybaba'yı yakaladı.

"Bu maçla birlikte Süper Lig'de 621 maçla en çok karşılaşmaya çıkan ikinci teknik adam oluyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt beren Güneş, "Sayılar hiç önemli değil. Ben her maça yeni başlamış gibi çıkıyorum. Tek hedefim bu takımın takım olarak oluşması. Rakamlar, başarılar hepsi geride kaldı. Hedefimiz futbol oynamak. Hangi konumda olursanız olun sahada iyi futbol oynamak zorundasınız. Ben de kendimi sorumlu tutuyorum." ifadelerini kullandı.

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