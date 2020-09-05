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Spor

Şenol Güneş: ''Takımda büyük değişiklik yapacağım''

Türkiye A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Macaristan maçının kadrosuna göre takımda değişiklik yapacağını söyledi.

05 Eylül 2020 Cumartesi 20:52 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 20:52
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Şenol Güneş, "Kulüp maçları başlamadan milli maçlar başladı. Oyuncularımızın fizik durumlarını görmek için değişiklikler yapmak zorundayız. Perşembe günkü maça göre daha farklı bir kadro olacak Sırbistan'a karşı. Bazı oyuncular sakatlıktan yeni geldi. Üst üste oynayan ve hazır olmayan oyuncular var. Takımda büyük değişiklik yapacağım" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM DEĞERİ 420 MİLYON EURO"

Güneş sözlerine, "Macaristan maçı oyun olarak da, sonuç olarak da kötü izlenim bıraktı. Biz böyle bir takım değiliz. 9-10 ay sonra ilk maçımızı oynadık, bazı oyuncular ve takımlar daha diri olabiliyor. Rakibimiz, oyuncu üretebilen bir ülkenin takımı. Aleksic, Başakşehir'de; Ljajic, Beşiktaş'ta, onlar da yetenekli oyuncular. İyi oyuncuları var. Üst seviye liglerde 35 oyuncuları var ve bunların toplam değeri 420 milyon euro. İyi oyuncular bizi bekliyor"şeklinde devam etti

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