Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor maçı öncesinde basın toplantısı düzenleniyor.

"BİZİM GİBİ TAKIMA YAKIŞMAYAN BİR DURUM"

Bordo-mavili takımla ilgili konuşan Şenol Güneş "Trabzonspor'da A Takım dışında herkes başarılı. Kupada devam ediyoruz, ligde kötüyüz. Geldiğimden bu yana bir takım kadrosu oluşturmaya çalıştık. Her takıma karşı oynayabileceğimiz hissi verdik, birkaç maç kötü oynadık. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ama dışarıda hemen hemen hep kaybettik. Bizim gibi takıma yakışmayan bir durum. Şampiyonluk için oynamasak bile Avrupa kupaları hedefi olan Trabzonspor, 3 ile 5 arasında olabileceğini düşünürken, daha da gerideyiz. Eşik maçlarını hiç geçemedik. Konyaspor maçında da bunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

"DÜZELTMEK BENİM İŞİM"

Taraftarların tepki üzerine açıklamaya yapan Güneş "Taraftar kızıyor, tepkilerini ortaya koyuyor, haklılar. Moralsiz olduğunuz zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sezona yapılanma yılı dedik ama, Avrupa kupaları hedefimiz var. Onun üzerinde ısrar ediyorum. Oyunumuzla bunu kabul ettiriyoruz ama deplasmanda sıkıntı yaşadık. Almamız gereken puanın altında aldık. Sıkıntılar var ama bunu aşacak gücümüz var. Dik durup, kötü günleri aşacağız. Yetkili de sorumlu da benim, eleştirilere saygı duyuyorum. Düzeltmek benim işim." dedi.

Hatayspor maçıyla ilgili mesaj veren deneyimli teknik adam "Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız. Hatayspor maçı var, kazanmak için oynayacağız. Oynama şansı verirseniz, herkes oynar. Hatayspor'un durumuna bakmadan, kazanmak için mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.

HEM YEREL, HEM DE GLOBAL TRABZONSPOR İÇİN PLANLARIMIZI YAPMALIYIZ

Trabzonspor'un uzun süreli bir plan yapmasını söyleyen Şenol Güneş "Trabzonspor 2025 ile 2035'i planlamalı. Altyapı sonuç aldı, yarın alamayabilir. Yarışan bir hale gelmeli ve başarılı hale gelmeliyiz. Bunun için yatırım gerekli. Hem yerel, hem de global Trabzonspor için planlarımızı yapmalıyız. Altyapı olmadan, A Takım olmaz. Ancak transfer de önemlidir. Hem yarışacağız, hem kar edeceğiz." dedi.

DEPLASMANDA MAÇ KAZANILAMAMASI

"Gündüzle beyaz gibi. Bu sezon her şeyi yaşıyoruz. Çok sık değişiklikler oldu. Seyircinin olumlu katkısı mutlaka vardır. Ya forvette ya da defansta sık sık arayışlarımız oldu. Bu hafta yine defansta değişiklik yapacağız. Sakatlığa, antrenmana, beslenmeye her şeye bağlayabilirsin. Maalesef bunlarla karşılaştık. Bunun cevabını veremediğim için ben de üzgünüm. Kaybettiğimiz tüm maçlarda basit top kayıplarımız var. Top kayıplarımız basit. Öne gitmede zorluklar yaşatıyor bize ve rakibe pozisyon oluyor. Oyunculara güveniyorum."

"Sikan santrforda oynayabilecek bir oyuncu. Aynı şey Enis ve Draguş için de geçerli. Yeter ki onlar oyuncu yeteneklerini sahada kullanmayı sağlasınlar. Sikan hızıyla ve çabukluğuyla goller bulabileceğini düşünüyorum. Deplasmanda oyunumuzu oynuyoruz, sıkıntı yok. Geride bekleyelim, bu bir çözüm değil. Dikkat ve konsantrasyonla sorun olduğunu kabul ederim. Kadro değişimini oturmaya çalışıyoruz. İyi yapabileceğimiz hissi beni umutlandırıyor."

"Bu oyun hayal kırıklığı. Cham'ın kendisine de söyledim. Olumsuzdu. Eksikleri olduğu için söylüyorum. Uyarılarım oldu. Lundstram'la ilgili gerektiğinde söyledim. Her oyuncu gidebilir diye söyledim. Lundstram iyi bir profesyonel. Orta saha olarak alındı. Oyun aklı iyi olduğu için pas yaparak oyunu hızlandırabilecek bir oyuncu."

"Oyuncular benim oyuncularım. Evladım gibi ama aynı zamanda profesyonel oyuncu. Bir oyuncudan örnek verirken aslında o oyuncu üzerinden pozisyonu anlatmaya çalışıyoruz. Futbolcunun futbolcudan başka dostu yoktur. Ancak kendine destek kadar birbirine de destek olmalıdır. Bütün oyuncularımı seviyorum. Hiçbir oyuncumun sorunu yok, sorunlu oyuncumuz da yok. İletişim sorunu olduğunu düşünmüyorum. Duygusal kırılmalar olabiliyor. Hiçbir oyuncuyla ilgili olumsuz düşüncem yok. Oyuncuların da olmadığını düşünüyorum, eğer varsa ortaya çıkar. Gizli kalmaz. Trabzonspor'un sıkıntısı şu anda saha sonucudur. Saha sonucu alacak takım kadrosu var. Bunu istikrarlı hale getiremedik. Ben cevap bulamıyorum. Ortalama 1 puan almak bile deplasmanda başarısızlıktır."

"Pedro iyi bir karakter. Çalışkan. Daha da büyümesi lazım. Ofansif yönü iyi olan ama sürekli kullanamayan, gelişime ihtiyacı olan bir oyuncu. Defansta son maçlarda beklediğimin altında oynadı. Savunmada sıkıntıları var. Diğer yazılanlarla ilgili (transfer) öyle bir oyuncu değil. Gidebilir, oyuncuların hayalleri olabilir. Baktığım şey şu, buraya ait olma duygusu var mı? Var. Ekonominin girdiği yerde menajerler ve kulüpler bu oyunu oynuyor. Oyuncuyu pazarlamak, kulübü karıştırmak için yapılabilir. Biraz iyi oynamadı takımda, başka takımlar ele geçirmeye çalışıyor. Giden oyuncular var gördünüz. Çok güçlü olacağız. Açık olacağız, oyuncu da bilecek bunu. Gitmek mi istiyor gidebilir. Bize samimi olmayan oyuncumuzu tutmayacağız. Pedro'da öyle bir sorunumuz yok."