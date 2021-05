Şenol Güneş: Takımı değiştireceğim

30 Mayıs 2021 Pazar 18:52 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 18:52

Şenol Güneş'in sözleri şu şekilde;

"4 OYUNCU ARAMIZDAN AYRILACAK"



"2 haftalık kampımızın son günlerini yaşıyoruz. 1 Haziran'da kampımız sonlanacak. 2 Haziran'da buradan ayrılacağız. Dinlenmeyi, çalışmayı birlikte yaptık. Dün bir yükleme yaptık, yorgunluk doğal. Kampın yeri ve zamanı bizim için güzel. Oyunlarımızı ve hatalarımızı gözden geçirdik. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Gruptaki üç takıma birden kısa bir değindik. Kadromuzu oluşturacağız. 4 oyuncu aramızdan ayrılacak, bu tabii ki üzüntü verici olacak. İyi skorlar alabilmek için olağanüstü hazırlanacağız. Akıcı futbol oynayıp, izleyenlerin keyif alacağı bir oyun sergileyeceğiz. Böyle sportif başarı da gelecek. Geçmişimizle gurur duyuyoruz. Oyun olarak daha iyi oyuncular olmalılar."

"YENİ BİR ORTA SAHAYLA OYNAYACAĞIM"



"Şampiyonada ev sahibiyle ilk maçımızı yapacağız, gruptan çıkmak için var gücümüzle çalışacağız. Yarın Gine ile maç yapacağız. Yattara'nın takımı Gine. Bireysel olarak iyi oyuncular çıkarabilen takım. Teknik olarak daha güçlü bir takım. Gana fizik olarak daha güçlü. Keita olmayacak sanırım. Afrikalı futbolcular genelde Fransa'da oynuyor. Baskıyı deneyeceğiz yarın. Yeni bir orta sahayla oynayacağım. Bazı oyuncuları oynatmayacağım. Forvette de iki isim değişikliği düşünüyorum."

"İTALYA MAÇINI ÖNEMSİYORUZ"

Ciddi bir sakatlığımız yok. Oyuncu arkadaşlarımızın havası da iyi. Tatil havası yaşadılar burada. Bu tatilde çaktırmadan idman da yaptırmaya çalıştık. Bu idmanlar sahadaki acı çekmeyle mutluluk getirecek. Formda bir İtalya ile oynayacağız. Önemsiyoruz o maçı. Tarihe, geçmişe baktığımızda 224 galibiyetimiz var, hep farklı gerideydik artık farklı önde oluruz inşallah.

"SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ TAKILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Sistem değişiklikleri benim için çok takılacak bir şey değil. Bunlar diziliş şeklidir, arayışlardır hedefe giden yolda. Oyuncunun kendi performansı düşünce sistem suçlanır. 3'lü oynatmamızın sebebi stoperlerimizi görmek içindi. Zaman zaman oyun gereği olarak Okay'ı geri çekerek 5-3-2'ye döndüğümüz zamanlar da olacak. Öyle maç olur ki gidişata göre 3'lüye dönersiniz, bazen 3-4-3 de oynayabilirsiniz. Bire birde ne olduğu önemli.

"BUNDAN SONRA SAHAYI YAŞAYACAĞIZ"

"İtalya maçının provası kısmen olur. İtalya savunmadan pas yaparak çıkıyor, iyi baskı olduğunda çıkamıyor bazen. Ama çıkarsa da çok etkili çıkıyor. 3. mü, 2. bölgede mi yapacağız baskıyı, onu göreceğiz. Tüm baskıları çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımız da kendi oyunlarına şaşırmalılar. Öyle iyi oynamalılar. Antrenmanda herkes patır patır oynuyor ama Azerbaycan maçında öyle hatalar yaptık ki... Letonya maçında rakibin oynamasına izin verince 3 gol yedik. Manchester City'i daha iyi görüyoruz ama son 15 dakika oyun kuramadılar. Bundan sonra sahayı yaşayacağız. Akıllarda tabii ki maç var ama oyuncu motive olmazsa sahaya performans yansıtması zor olur."

"HATA YAPANIN KAYBETTİĞİ BİR OYUN"

"Biz attığımız taçtan gol yedik. Başarılı olduğumuz alanlarda bazı bozukluklar var. Biz gol yememe konusunda bayağı iyiydik ama gol atıyoruz ve yiyoruz. Baskıdan çıkmak için hareketli olup, top istemek gerekiyor. Hep arayış, hep bir çözüm. Futbol öyle yenileniyor ki... Bu hataları her takım yapıyor. Futbol, hata yapanın kaybettiği bir oyun."

"HEDEFİMİZ LONDRA"

Londra'yı herkes seviyor, İstanbul da güzel ama Londra'yı seviyoruz. Çıktığımız yolda hedefimiz orası. Geleceği yaşayıp, onun kaygısını ya da mutluluğunu şu an görmek istemiyorum. Hazırlık dönemlerimiz sonrası her türlü şans var. Biz şu anda işimize bakıyoruz. Güzel futbolu önemsiyoruz. Bunlar her yönüyle iyi futbolcu desinler istiyorum. Gelecek nesillerin önü açılsın istiyorum. Bugün oynayan oyuncularımız 5-10 sene sonra gidecekler, genç nesil gelecek.