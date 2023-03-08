Şenol Güneş: Takımın puan durumundaki yerinden memnun değiliz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacakları maç öncesi son durumlarını değerlendirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, "MKE Ankaragücü'nü yendik ama her şey bitmedi. Daha yeni başlıyor. MKE Ankaragücü maçında daha çok olumlu işler yaptık. Son 3 maçtan daha fazla pozisyona girdik. Olumlu işlerin olması artılarımızdı. Eksiklerimizi konuştuk. Takımın yükselen bir değer olduğunu düşünüyorum." dedi.

Göreve geldikten sonra siyah-beyazlı ekibin fiziksel ve zihinsel gelişiminin olduğunu söyleyen Güneş, "Fiziksel ve zihinsel gelişim çok önemli. Geldiğimiz döneme göre daha iyi durumdayız. Fiziksel olarak yükselişimiz var. Takımın iyi oyuncularının eksiklerinin var olduğunu düşünüyorum. Transferler de buna bağlı olarak yapıldı. Takımın puan durumundaki yerinden memnun değiliz. Puan olarak ortalamanın gerisindeyiz. Önümüzdeki tüm maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Şimdi Medipol Başakşehir maçı var. Onlar da olumlu sonuçlar aldı." diye konuştu.

Hafta sonu Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi tek eksiklerinin kart cezalısı Welinton Souza olduğunu söyleyen Güneş, "Sakatımız yok. Ghezzal'da geçen hafta risk vardı. Bu hafta daha az risk var, idmana çıkıyor. Gelişmelere göre değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Georges-Kevin N'Koudou ile devam etmeyi düşünmediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Transferinin hem kulüp hem oyuncu hem de Adana Demirspor için en iyisi olacağını düşünüyorduk. İdmana çıkar ama takımın dışında kalacak. Geriden gelip takımı yakalarsa tekrar bakarız. Sezon sonunda olmayacağı görünüyor. Kötü bir oyuncu değil. Biz de katkı beklemediğimiz için gitmesinden yanayız. Kadroya girme oranı düşük. Buna benzer başka oyuncular da var. Gitmesi muhtemel oyuncuların önünü açmak lazım. Mümkün olduğunca bize ait oyuncularla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ORTAK ÇALIŞMAYLA FİKİRLER DİNLENİP, KARAR ALINMALIYDI"

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKÖRÜ JORGE JESUS'UN ŞAMPİYONUN PLAY-OFF İLE BELİRLENMESİ ÖNERİSİ HAKKINDA KONUŞAN GÜNEŞ, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Play-off, puan silmek, puan kazandırmak daha önceden planlanan olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Olağanüstü durum olduğu için saygıyla karşılıyoruz. Ortak çalışmayla fikirler dinlenip, karar alınmalıydı. Yanlış yapılmıştır. Ne karar alınırsa saygı duyarız. Alelacele alınan karar tartışmaya açıktır. Oyuncular iyi niyetle başka takımlara transfer edildi. Düşünülebilir, katılıyorum. Olursa bir taraf, olmazsa bir taraf eleştirecek. Beşiktaş üzerinden eleştiri yapılan konuyu Beşiktaş'a haksızlık olarak görüyorum. Yeni fikirler de tartışılacak. O gün bu kararlar ortak fikir şeklinde, en az hatayla alınabilirdi. Başarısızlıkta herkes mazeret arayacak. Bunu suçlama olarak söylemiyorum. Katılıyorum ama doğrusu o mudur? 'Evet.' diyemiyorum. 'Doğru' desem, bu sefer 'Beşiktaş kaybettiği puanları istiyor.' diyecekler. Öyle puan istemiyoruz biz. Tartışmanın ortak yapılması ve kararın ortak alınmasında yarar var." şeklinde konuştu.

Mert Günok'un milli takım aday kadrosuna alınıp alınmayacağı yönündeki bir soruya Güneş, "Hocanın kararına saygı duyarım. Mert de diğer Türk oyuncular da gayet iyi görünüyorlar. Bir sürü kaleci var, yeni kaleciler de geliyor. Bizden alınan her oyuncudan gurur duyarız. Hocaya o konuda eleştiri getirilmesini doğru bulmam." yanıtını verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kunt'un kendisi ile görüşemediği yönündeki açıklamasına cevap veren Güneş, "Antalyaspor maçı sonrası bana iletildi ama bu hafta olmaz dedim. Biz görüşmeden kaçmayız. Uygun oldukları zaman ben de konuşurum. Niye konuşmayayım?" değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, Cenk Tosun'a herhangi bir takımdan teklif gelmediğini dile getirirken, golcü oyuncunun Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirtti.

GELECEK SEZONUN KADRO PLANLAMASIYLA İLGİLİ DE KONUŞAN GÜNEŞ, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Elimizde mukavelesi devam eden oyuncular var. Yeni aldıklarımız var. Maxim bize geçici olarak geldi. Bunlar içinden en iyisini sahaya sürüp, maç kazanmamız lazım. Bu hafta oynamayan Rosier, Ghezzal, Saiss, Muleka gibi oyuncular var. Bunlar da bizim oyuncularımız. Bunları da değerlendirerek bakmak lazım. Elimizde bir kadro var. Bunların hepsi iyi oyuncular. İyi verim alabilmek önemli. Sezon başından beri beklenen sonuç alınmadığı için puan kaybı sebebiyle moralsizlikler oldu. Takımı, kulübü taşıyan zaten burada kalmalı. Hiçbir oyuncuya peşin hükmüm yok. İyi olarak gördüğümü oynatırım. Şans bulan oyuncu iyiyse devam eder. Şampiyonluk için her şeyi söyleyecek güçlü kadro kurmak lazım. Takımın ilkeleri belli olacak. Bu da asaletli, cesaretli ve maharetli bir takım oluşturmak. Bunu yaptıktan sonra o sisteme uyarız."

8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili de mesaj veren Güneş, "Kadınlarımıza bugünü verip 364 günü biz kullanırsak, doğru yapmayız. Haklarını arayan kadınları anıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.