Şenol Güneş taraftardan özür diledi
Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından tribünler yönetim ve futbolcuları protesto ederken, Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın ardından bütün takımı sahaya çağırdı ve tribünlere götürüp taraftarlardan özür diledi.
Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından tribünler başta yönetim ve başkan Fikret Orman olmak üzere futbolcuları protesto etti.
Maçın ardından tribünlerden büyük tepki gelirken Ricardo Quaresma, takım arkadaşlarının soyunma odasına gitmesine engel oldu ve takımı tribünlere götürmek istedi.
Quaresma'nın ardından teknik direktör Şenol Güneş de futbolcuları sahaya çağırdı.
Takım sahaya geri dönerken, siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş tribünlere el sallayarak özür diledi.
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