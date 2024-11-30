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Spor

Şenol Güneş: Telaşımız engel oldu

Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Bordo Mavililer'in teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2024 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Telaşımız engel oldu
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Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Bordo Mavililer'in teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Şenol Güneş: "Oyun öyle bir hale geldi ki... Her şey bizim kontrolümüzde, gol de bulduk, arkasından pozisyonlar da bulduk. Hiç gereksiz bir pozisyonda penaltı. İlk yarıda ortada penaltı dışında olumsuz bir şey yok. İkinci yarıya daha iyi başlayacağımızı düşünürken, rakibin atak yaptığı 10-15 dakika var, golü de yedik. Ondan sonra oyunu dengeledik" dedi.

"TELAŞIMIZ ENGEL OLDU"

Böyle bir sonuç beklemediklerini söyleyen Güneş, "Rakip 10 kişi kaldı ama ondan sonra oyun yok, bizimkiler panikle oynamaya başladı. Tedaviler, sakatlıklar, atılmayan fauller, taçlar. Eğer bu maçta 10 dakika veriyorsa, diğer maçlarda neden 12-15 dakika verilmiyor onu anlamıyorum. Pozisyonlarımız var ama telaşımız daha fazla pozisyona engel oldu. Oyunun akılcı tarafının dikkatini kaybedince rakip 3 puanı aldı. Böyle bir sonucu beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

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