Şenol Güneş, Trabzon'da eski öğrencileriyle yemekte bir araya geldi

Trabzon'da düzenlenen "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" için kente gelen bordo-mavili eski futbolculara Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek verildi. Yemekte Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski oyuncularıyla bir araya geldi.

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne dönüştürülen Avni Aker'de düzenlenen "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" için kente gelen bordo-mavili eski futbolculara Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde misafir edildi. Çeşitli dönemlerde Trabzonspor'da forma giyen oyuncuların ağırladığı yemekli buluşmaya, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı. Güneş, eski oyuncularıyla bir araya gelip, sohbet etti.

'SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'

Yemek öncesi konuşan Güneş, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar nice başkanlar, hocalar, oyuncular geldi geçti. Herkes bu kulübün büyümesi için görev yaptı. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Bugün de Zeyyat Bey, Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzu temsilen bizimle beraber. Ben de teknik direktör olarak, daha önce de oyuncu olarak bu kulüpte görev yaptım, birçoğunuzla birlikte çalıştım. Çalışmadığım ama kulübe katkıları olan nice arkadaşlarımız var. Bugün sizler buradasınız. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulüpler fiziki bir kuruluştur ama onları yaşatan insanlardır. Değeri de onlardan gelir. Kulüp içerisinde sizlerin, bizlerin ve nicelerinin katkısı var. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaşayanlara ise Allah'tan uzun ömür diliyorum" dedi.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas ise "Öncelikle burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bizler bugün bu saygı gören görevi yapıyorsak, bu koltuklar bu kadar değerliyse bu efsaneyi yaratan ve devam ettiren sizler sayesindedir. Bu bilinçle bu nöbeti devam ettiriyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.