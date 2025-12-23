Şenol Güneş: Trabzonspor'un yolu açıktır

Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş, "Gündem futbol dışına kaydı. Futbolun ekonomik tarafını kullanırken ekonomiyle bağlı olarak kirlenme tarafına da fazla kaçıldı. Para kazanmak için üretmeden kolay kazanmak isteyenlerin, futbolunu mesleklerini içinde iyi yapanlara sahip çıkamadığı bir dönem yaşıyoruz." dedi.

Trabzon Sıla İlim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nca Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nde düzenlenen "Sıla Sohbetleri" programına katılan Trabzonspor eski teknik direktörü Güneş, Trabzon'un bir çok alanda çok başarılı spor adamları, iş adamları ve sanatçılar yetiştiren tarihi bir şehir olduğunu söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güneş, spor yapmanın çocuklarda hoşgörüyü, iyi iletişimi, saygı duymayı, kendini tanımayı, hedef koymayı, hayal kurmayı, zorluklara karşı dirençli olmayı, bedensel ve zihinsel gelişimin yanı sıra sosyal ve akademik hayatta başarıyı geliştirdiğini kaydetti.

Söyleşi sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Güneş, 1056 resmi maça çıktığının hatırlatılması üzerine, "İstatiksel olarak Türkiye'de zaten yok. Antrenör olarak 38 yıl antrenörlük yaptık. 20 sene de oyunculuk dersem baya büyük deneyimler geçirdik, büyük badireler atlattık, hatalarımız oldu, doğrular oldu. Bunlar güzel." diye konuştu.

"EN BÜYÜK SERMAYEM İTİBARIM"

Güneş, kendi çocukluk döneminde imkansızlıklar ve futbola karşı olumsuz bakışların olduğu bir ortamda futbol oynadığının altını çizerek, "Geçmişe şöyle bakıyorum. Çocukluğumda imkansızlıklar çok fazlaydı. Eğitimde, tesiste, malzemede, ekonomide ve futbola bakışta olumsuzdu. İşimi iyi yaparak hem de eğitimi mi iyi yaparak yaşamaya çalıştım. Bunu bir done olarak yapmadım. Kendime sindirerek yapmaya çalıştım. Bugün geldiğimizde bu itibarın karşılığını görüyorum. Burada da İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin her tarafında hatta Avrupa'nın her yerinde görüyorum. Şu anda en büyük sermayem, itibarım. İnsanların sevgi, saygı göstermesi. Başarılar gelip geçicidir, ünvanlar, makamlar gelip geçicidir. Onları görüyorum."

Ülke futbolunda yeniden bir yapılanma gerektiğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Bu arada geçen yıllar içerisinde ciddiyeti magazine tercih ettik. Magazin derken cellatlık gibi geliyor bana. Son yıllarda bu daha da fazlalaştı. Gündem futbol dışına kaydı. Futbolun ekonomik tarafını kullanırken ekonomiyle bağlı olarak kirlenme tarafına da fazla kaçıldı. Para kazanmak için üretmeden kolay kazanmak isteyenlerin, futbolunu mesleklerini içinde iyi yapanlara sahip çıkamadığı bir dönem yaşıyoruz. Antrenör, oyuncu ve hakemler. Maalesef onu görüyoruz. Yeniden bir yapılanma gerekiyor. Yönetici, oyuncu, antrenör, medya herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bu ürün erozyona uğrarsa bundan herkes zarar görür. Ben ülkenin de zarar göreceğini düşünüyorum. Çünkü bir ortak değerimizdi. Ortak değerde inançsızlık, güvensizlik, samimiyetsizlik ve zararlı düşünceler olursa oraya insanlar yanaşmaz. Yıllardan beri geçmişte kötü dediğim dönemde bu kadar kötü bakılan, kimsenin ilgilenmediği dönemde sahaların dolduğu, paraların ekonominin çok büyüdüğü, bundan her kesimin faydalandığı yerde tam tersine şimdi kendimizi nasıl savunacağız. Kirlilik vardı, o yaptı, bu yaptı, bu işi kurtarmaz. Önemli olan sahip olanların, düzgün olanların bu işe sahip çıkıp devam ettirmesi. Bu devlette, federasyonda, antrenöründe oyuncuların da sahip çıkıp yanlışları düzeltmesi gerekiyor."

Trabzonspor'un durumunu değerlendiren Güneş, "Bugün geldiği noktaya baktığın zaman Trabzonspor markası var. Tarihe damga vurdu ama geriye dönük konuşmak oradan dersler çıkarmak için iyi bir izlenim olabilir ama mazeretlerle de yürüyemeyiz. Hep yapıyoruz bunu. Biraz iyi gittik mi çok iyi olduğumuzu, biraz kötü gittim mi bizden bir şey olmaz diyoruz. Bizim gerçeklerimiz var, ekonomimiz, idari, teknik, sosyal yapımız, psikolojik yapımız var. Hem bölgeyi, hem çevreyi hem Türkiye'yi tarayarak üreten, aynı zamanda da uluslararası yarışacak anlamda da dışardan ve içeriden oyuncu almak lazım. Bunların ekonomik ve idari şartları da var. Burada kimin yaptığı değil nasıl yaptığımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.

Takımla ilgili konuşmasının yanlış anlaşılabileceğini aktaran Güneş, "Hepimiz gelip geçiciyiz. Futbolculuğu bırakalı 38 sene olmuş, antrenörlüğü de bırakabiliriz gelebiliriz, gidebiliriz, Yönetici olarak, başkan olarak gelirsin gidersin. Hepimiz gelip geçiciyiz ama Trabzonspor hep var." diye konuştu.

Güneş, Trabzonspor'un yok sayılamayacak kadar büyük bir camia olduğunun altını çizerek, "Bu büyüklüğü korurken ilkelerinden, prensiplerinden ve cesaretinden özelliklerini kaybetmemek lazım. Bizi değerli kılan şampiyonluklar yanında davranış şekilleriydi. Burada hala ayakta durabiliyorsak iyi düşünen, takımına sahip çıkan taraftarının olması ona bağlı da gelen yönetimler hocalar ve oyuncuların takımı benimsemesiyle ilgili oldu. Gözümüzde hiçbir oyuncuyu büyütmeden, küçültmeden, yok etmeden takım için oynatmak durumundayız. Bunu zaten Fatih Tekke hocamızın da iyi yapabileceğini düşünüyorum. Umarım başarılı olur. Trabzonspor'un yolu açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş isminin farklı kulüplerle anılması ve kendisine gelen tekliflerle ilgili olarak ise yurt dışından iki farklı takımdan teklif aldığını ancak kabul etmediğini belirterek, "Şu an ne desem farklı yerlere çekilebilir. 'Ben çalışmayacağım' dersem, yarın bir gün çalıştığımda 'Hani çalışmayacaktın?' diyecekler. 'Çalışacağım' dersem bu sefer de 'Kulüp bulamadı' yorumları yapılacak. Konu dedikodu ve magazin malzemesi yapılmaya çok müsait olduğu için susmak daha iyi." şeklinde konuştu.