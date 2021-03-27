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Spor

Şenol Güneş: Türk insanının başaramayacağı şey yoktur

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç'i ardından açıklamalarda bulundu.

27 Mart 2021 Cumartesi 23:14 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 23:20
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç zaferinin ardından yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamalarda bulundu

Şenol Güneş, "Daha işin başındayız. Her gün yeni bir başlangıç, yeni bir umutla yola çıkıyorsun. Daha yeni başlangıç yapıyoruz. 6 puan almak güzel bir şey. Coşkulu ve istekli oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum.

Üç güzel gol attık. Rakip, 2 forvetine yükleme yapıyordu ama ona da iyi plan kurduk. Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye de mutlu. Biz biriz.

Şimdi Letonya maçına odaklanacağız. Ne havaya gireceğiz, ne ezik olacağız. İki maçta ezik olmadık, dik durduk. Daha değişik ve zor bir maç oynayacağız. Bugün için güzel ama yarınlar ne olur, bakacağız"

"Ortak değerleri oluşturabilirsek Türk insanının başaramayacağı şey yoktur" ifadelerini kullandı.

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