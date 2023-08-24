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Spor

Şenol Güneş uyardı! Hedef galibiyet

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Konferans Ligi play-off maçında karşılaşacakları Dinamo Kiev maçı öncesinden takıma uyarılarda bulundu.

Fanatik24 Ağustos 2023 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Şenol Güneş uyardı! Hedef galibiyet
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak.

ŞENOL GÜNEŞ UYARDI

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Kiev mücadelesi öncesinde oyuncularla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, Konferans Ligi grupları öncesi son engel olan Dinamo Kiev karşısında dikkatli olunmasını istedi.

Şenol Güneş, "Dinamo Kiev karşısında 90 dakika boyunca dikkatli ve tam konsantre oynayacağız. İstanbul'daki rövanşa net bir skorla gol yemeden dönmemiz çok önemli. Bundan dolayı görev alacak olan herkese büyük sorumluluk düşüyor." dediği belirtildi.

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