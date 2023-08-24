Şenol Güneş uyardı! Hedef galibiyet

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak.

ŞENOL GÜNEŞ UYARDI

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Kiev mücadelesi öncesinde oyuncularla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, Konferans Ligi grupları öncesi son engel olan Dinamo Kiev karşısında dikkatli olunmasını istedi.

Şenol Güneş, "Dinamo Kiev karşısında 90 dakika boyunca dikkatli ve tam konsantre oynayacağız. İstanbul'daki rövanşa net bir skorla gol yemeden dönmemiz çok önemli. Bundan dolayı görev alacak olan herkese büyük sorumluluk düşüyor." dediği belirtildi.