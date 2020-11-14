14 Kasım 2020 Cumartesi 18:33 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 18:36

Milli Takımın başında 100. maçına çıkacağı hatırlatılan Şenol Güneş, "Futbola başlarken herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı. Yüreğimizin götürdüğü yere gittik. Çağırdılar geldik, çağırmadılar görev almadık. Oyuncu olarak da, teknik adam olarak da görev verdiler, en iyisini yapmaya çalıştık. Yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım." dedi.

"GALİBİYET ALMAMIZ GEREKİYOR"



Rusya ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Rusya maçı bizim için çok önemli maç. Galibiyet almamız gerekiyor. Puan açısından, sıralama açısından, daha sonraki duruma göre bir şans tekrar doğabilir. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz, kazanma duygumuzun en üst seviyede olduğu bir maç olacaktır. Rusya iyi bir takım, takım oyunu oynayan, koşan bir takım. İlk maçtan sonra kazanmadılar ama kazanabilirlerdi. Kazanarak bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"VIDA OLAYI İÇİN BAŞVURULARI YAPTIK"

Vida'nın testinin pozitif çıkmasına değinen tecrübeli antrenör, "Sağlıklı oyuncularla kadro yapıyoruz, önce sporcularımızın sağlığı önemli. Vida olayında maalesef, ilgili yerlere başvuru yaptık. Sabahleyin alınan testin sonucu maçtan önce çıkabilirdi. O maç ile ilgili değildi test ama yarıda değil de ulaştırılması, oyun başında ulaştırılsa konuşulmazdı. Biz sonda öğrendik o ayrı. Ben kişisel olarak genelde uzak durdum, İstiklal Marşı'ndan sonra maskeyi çıkarırken Vida geldi, aksilik oldu. Gelirken yine de ben kaçarak durdum, omuz dokunması oldu. O sarılmayı seviyor, herkesle sarıldı zaten. Yapacak bir şey yok. İlk gün yapılan testin anlamı yok ama bugün bir test daha yaptık, bunun sonucunu alacağız. 5. gün yine test yapacağız. Test yaparak bu iş çözülemeyecek, yine dikkatli olmak gerekiyor. Hepimiz uzak kalmalıyız, mesafe, maske onun için önemli." dedi.

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN"



Maçların zorlu bir ortamda oynandığını söyleyen Şenol Güneş, "Bütün takımlara bakıyoruz pozitif diyorlar, sonra negatif diyorlar. Negatif diyorlar, sonra pozitif diyorlar. Allah kimsenin başına vermesin, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hayat da böyle devam ediyor, bize verilen görevleri, izin verildiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde, 10 günde seyahatle birlikte 3 maç yapmak zorluyor. Olağanüstü durumda, olağanüstü davranışlara geçiyoruz. Zihinsel olarak dalgalanma oluyor, günlük değişiyor. Maalesef pandemi yüzünden kötü bir sezon geçiriyoruz. Bu ayrıca tartışılması gereken bir konu." diye konuştu.

