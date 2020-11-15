Şenol Güneş: Yarın takımı bulamayız!

15 Kasım 2020 Pazar 23:24 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 23:24

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup ettiğimiz karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren deneyimli hoca, "Bu yıl hiç galibiyetimiz yok, tek mağlubiyetimiz vardı. Almanya, Hırvatistan, Rusya ile 2 maç, Sırbistan 2 maç ve Macaristan ile oynadık, hatırlatırsam.

Bunların da belli bir ekolü var, seviyesi var. Niyetinizin ne olduğuna bakarak tartışmaya açabilirsiniz. Olağanüstü bir dönemdeyiz, dalgalanmaları görüyoruz. Kazanmak için sahaya çıktık, ilk 10 dakika oyunda hiç yoktuk. Geriden pas yaparken santraya gidemedik. Kırmızı kart ve gollerin gelmesi avantaj getirdi. 2. devreye başladığımızda sanki rehavet oldu. 10 kişi kalmalarının avantajını iyi kullandılar gibi. Rakibin bizden fazla topa sahip olması zaten mümkün değil çünkü. Rusya takımı rakiplerine oynamaya izin veriyor. Eksiklerimiz var, eleştirilecek taraflar var ama son bölümde baktığımızda 10 kişiyle uzun topları kullanan takım, uzun süredir birlikte oynamanın avantajıyla oyuna ortak oldu. 2. golden önce Cengiz'i çıkarmayı düşünüyordum, o sırada kartı gördü, arkamı dönüp konuşurken golü yedik. Bazen düşündüğümüz sahaya yansımaz." ifadelerini kullandı.

"YARIN TAKIMI BULAMAYIZ"



Oyuncular üzerinden eleştiri olmasına tepki gösteren Şenol Güneş, "Oyunda tamamen kötü değiliz, niyetimiz iyi. Orada Rusya'yı elden kaçırdık, futbol böyle bir şey. Oyuncularımızın zaman zaman dalgalanma geçirmesini normal karşılıyorum, düzeltmek için zamanımız var. 2. torbaya girmiş olmamız da avantaj. Kahvedeki de, yorumcu da aynı şeyi söylüyor, bu güzel bir şey. Birilerini suçlamak, birilerini çıkarmak doğru değil. Seviyeli eleştiriler olmalı. Oyuncular konusunda tercih yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu oyuncular hem takıma adapte olmaya, hem de birlikte oynamaya çalışıyor. Belçika bugünlere Mertens ve Hazard'dan hangisi oynar tartışmasından geldi. Bugün oyuncular üzerinden yaparsak, yarın takımı bulamayız. Biraz daha saygı ve sevgi bekliyorum." diye konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE HAKEM İÇİN YORUM

Hakan Çalhanoğlu'na yapılan eleştirilere cevap veren Güneş, "Hakan Çalhanoğlu'nun kariyeri belli, oyunculuğu belli. Bir oyuncu üzerinden gitmek doğru değil, görevini yaptı. Takım önemli" derken, Rusların eleştirdiği hakem için ise, "Hakem ile ilgili konuşmayı da doğru bulmuyorum. Penaltı mı, kırmızı kart mı, gollerde hatası var mı, bir şey söyleyemem ama daha önce bize oldu. 2 maçta 4 puan alabilirdik ama olacak, VAR da yok burada." diye konuştu.