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Spor

Şenol Güneş: Zorlukları aşmak için buradayız

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş; 'Kendi DNA'mızda olan futbol anlayışını ortaya koyarak, rakibimizden üstün olarak maçları kazanmak istiyoruz.' dedi.

15 Eylül 2024 Pazar 19:43 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Zorlukları aşmak için buradayız
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Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş açıklamasında, "Trabzonspor'un bulunduğu durumdan nasıl çıkarız onu düşünüyoruz. Zorlukları var ama biz de bu zorlukları aşmak için buradayız. Kendi DNA'mızda olan Futbol anlayışını ortaya koyarak, rakibimizden üstün olarak maçları kazanmak istiyoruz. Rakibimiz güçlü ve iyi bir takım, hocasıyla da uyum sağladı. Bu maçla hiçbir şey bitmeyecek ama kazanırsak çok yol alacağımızı düşünüyorum." dedi.

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