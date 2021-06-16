Şenol Güneş'den Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder mesajı

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:33 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:33

EURO 2020'de Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş'ten açıklamalar geldi. Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"EURO 2020'ye iyi başlamadık ama Galler maçına iyi başlamak ve iyi bitirmek istiyoruz. Oyunumuz daha güzel olacak. İnşallah skor da güzel olur."

"Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı geçen maç elinden geleni yaptı. Geçen maç herkes kötüydü. Kaan Ayhan'ı topu oyuna sokmak için düşündük. Cengiz Ünder'i de ileride kullanacağız. Değişiklikler nasıl yansıyacak göreceğiz."