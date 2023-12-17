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Spor

Şenol Güneş'e bir talip daha! Bu sefer teklif Avrupa'dan

Beşiktaş'taki görevinden istifa ettikten sonra bir takım çalıştırmayan teknik direktör Şenol Güneş'e bir teklif daha geldi. Daha önce Azerbaycan Milli Takımı'nda resmi olmayan teklifler olan Güneş2e bu sefer Avrupa'dan teklif geldi. İşte detaylar...

Fanatik17 Aralık 2023 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Şenol Güneş'e bir talip daha! Bu sefer teklif Avrupa'dan
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Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın aldığı Lugano mağlubiyeti sonrası siyah-beyazlı ekibe veda eden Şenol Güneş'in geleceği hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı ekipten ayrılıktan sonra Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını açıklayan Güneş'e bir milli takımın daha teklif yolladığı öğrenildi.

AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF ALMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyarım. Teklifler belli kişilerden geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım." ifadelerini kullanmıştı.

BİR TEKLİF DAHA

Henüz bir takımla anlaşma sağlamayan teknik direktör Şenol Güneş'e Kosova Milli Takımı'ndan teklif geldiği öğrenildi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu 5'inci sırada tamamlayan ve Almanya biletini alamayan Kosova'nın takımı emanet etmek istediği isimler arasında Şenol Güneş'in de olduğu kaydedildi.

ROBERTO CARLOS DA LİSTEDE YER ALDI

Haberin detayında Şenol Güneş'in yanı sıra Roberto Carlos da Kosova'nın teknik adam adayları arasında yer aldığı ifade edildi.

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