Şenol Güneş'e net mesaj! Feghouli: Haydi hocam Taylan hazır

28 Kasım 2020 Cumartesi 23:22 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:33

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne hat-trick yaparken, Taylan Antalyalı da attığı şık golle galibiyete katkıda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Takım olarak taraftarımızın gurur duyacağı bir oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum. #senşampiyonolacaksın" ifadelerini kullandı.

"NE ZAMAN MİLLİ TAKIM?!! HAYDİ HOCAM TAYLAN HAZIR"



Taylan'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alırken, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli de 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun paylaşımına yorum yaptı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çağrıda bulunan Feghouli "Ne zaman milli takım?!! Haydi hocam Taylan hazır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon başında BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı, alt yaş kategorilerinde 30 kez milli formayı terletirken, A Milli Takım'a seçilme başarısını gösteremedi.

İşte o paylaşım: