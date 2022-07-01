Şenol Güneş'e sürpriz talip! Resmen geri dönüyor

Son olarak A Milli Takımı çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş için Saint-Etienne devreye girdi. Tekrar Ligue 1'e yükselmeyi hedefleyen Fransız ekibinin Şenol Güneş'e teklifte bulunduğu öne sürüldü.

SAİNT-ETİENNE'DEN ŞENOL GÜNEŞ HAREKATI

Fransa basınında yer alan habere göre; Geçtiğimiz sezon Ligue 1'e veda eden ve önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Saint-Etienne, Şenol Güneş'e talip oldu. Tekrar Ligue 1'e yükselmek isteyen Fransız ekibi tecrübeli çalıştırıcıya teklifte bulundu. Başarılı hoca da gelen teklife sıcak bakıyor.

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ŞENOL GÜNEŞ'İN KARNESİ

Kariyerinin en parlak dönemini Beşiktaş'ta geçiren Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Şenol Güneş, çalıştırdığı bir diğer takım olan Trabzonspor'da 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kaldırma başarısı gösterdi. A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Şenol Güneş, 82 karşılaşmada 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 mağlubiyet almıştı.