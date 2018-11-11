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Şenol Güneş'i arayan Jürgen Klopp, Loris Karius'un durumunu sordu

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Karius'u İngiliz ekibinin hocası Klopp yakından izliyor. Alman teknik adam, Şenol Güneş'i arayarak eski öğrencisinin son durumunu sordu.

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İngiliz kulübünün teknik direktörü Jürgen Klopp Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleciyi adım adım izliyor.

Takımdaki tüm kiralık futbolcularla ilgili bizzat bilgi alan Klopp, Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'i arayarak Alman kalecinin durumunu sorduğu öne sürüldü.

Genel olarak performansı iyi

Güneş'in Klopp için, "Kendisini istekli ve uyumlu buluyorum. Ancak bazen konsantrasyon sorunu var. İdmanlarda ve maçlarda kopukluklar yaşıyor. Genel performansından memnunum" dediği belirlendi.

Klopp teşekkür etti

Klopp'un teşekkür ederek, "Sizden ricam beni Karius için bilgilendirmeye devam edin. Yeni bir gelişme yaşanırsa bilmek isterim" dediği öne sürüldü.

(Takvim)

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