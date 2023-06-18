Şenol Güneş'in prensi Beşiktaş'a! İşte yılın transferi

Beşiktaş, Süper Lig'in yıldızlarından Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı,. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in de çok beğendiği Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN YUSUF YAZICI HAREKATI



Siyah-beyazlı ekip, bonservisi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de bulunan ve sezonun ikinci yarısını kiralık olarak yine Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da geçiren Yusuf Yazıcı için girişimlerini hızlandırdı.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş, Şenol Güneş'in A Milli Takım'dan da öğrencisi olan Yusuf Yazıcı'yı çok beğenmesi sebebiyle oyuncuyu gelecek sezondaki kadro planlamasında muhakkak görmek istiyor.

YUSUF YAZICI DÜŞÜŞTE

Deneyimli futbolcu Yusuf Yazıcı, bu sezon hem Fransa Ligue 1 ekibi Lille, hem de Trabzonspor ile yaşadığı düşüş ile gündeme geldi. Başarılı futbolcu bu anlamda milli takımdan hocası Şenol Güneş ile tekrardan çıkışa geçmeyi düşünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı oyuncu Yusuf Yazıcı, bu sezon Lile forması ile toplamda sadece 4 kez forma şansı bulurken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist ile oynadı. Ardından Traqbzonspor'a geri dönen yıldız isim burada da beklentileri karşılayamadı ve toplamda 17 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.