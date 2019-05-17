Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi hedefi devam ediyor

■ GALATASARAY mağlubiyetinin ardından Alanyaspor’u sahasında mağlup ederek yarıştaki az da olsa şansını sürdüren Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş’ten futbolculara uyarı geldi. TT Arena’da yapılan hataları bir daha tekrarlama lükslerinin olmadığını söyleyen Güneş, “O maçta hakem ters kararlar vermiş olabilir ama bizim konsantre kaybı yaşamak gibi bir durumumuz olamaz. Çok dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

RAKİBİMİZ ÇOK FORMDA

■ GÜNEŞ, Trabzonspor’un çok formda olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “3.’lük hedefleri var. Genç ve takım halinde oynayamaya çalışan bir rakiple karşılaşacağız. Özellikle kendi sahalarında çok istekli ve arzulu futbol ortaya koyuyorlar. Teknik kalitesi üst düzeyde Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür gibi oyuncuları var. Taraftarlarıyla da bütünleştiklerinde üzerimizde baskı kurmaya çalışacaklardır. Bundan asla etkilenmemeliyiz.”

ASLA YETERLİ OLMAZ

■ GALATASARAY ve Alanyaspor karşısında ortaya koydukları futbolun Trabzon’da kazanmaya yetmeyeceğini kaydeden tecrübeli Hoca, “Galatasaray maçında zaten istediğim futbol yoktu. Alanya maçında ise kazanmamıza rağmen savunmada hatalar yaptık. Daha dengeli olmalıyız, yoksa rakibimiz affetmez. Hücumda ise yakaladığımız pozisyonları cömertçe harcama lüksümüz asla yok. Yoksa 3 puan almak hayal olur” dedi.

(Gunes)