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Spor

Şenol Güneş'ten 1000. maç değerlendirmesi! ''Her gün yeniden motive oluyorum''

Trabzonspor'un sahasında Başakşehir ile oynadığı maçta kariyerinin 1000. maçına çıkan deneyimli teknik adam Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu. Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabında yayınladığı videoda duygularını paylaşan başarılı çalıştırıcı 'Her gün yeni bir başlangıç benim için. Her gün bir işe başlarken yeniden motive oluyorum, konsantre oluyorum, hazır oluyorum' dedi. İşte detaylar...

DHA21 Ekim 2024 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten 1000. maç değerlendirmesi! ''Her gün yeniden motive oluyorum''
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Teknik Direktörlük kariyerinde 1000'inci maçına çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1000'inci maçı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Her gün bir işe başlarken yeniden motive oluyorum, konsantre oluyorum, hazır oluyorum. Geçmişten beri öğrendiklerimiz, neler yapabileceğimizi düşünmemiz bize bir yol haritası çiziyor" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hafta sonu oynanan Başakşehir maçıyla kariyerindeki 1000'inci maçına çıkarken biri ilke de imza atmış oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda konuşan tecrübeli teknik adam 1000'inci maçın mutluluğunu yaşarken zamanın çok hızlı geçtiğini ifade ederek, "Maç sayısından çok işe başlarken yeni başlayan biri olarak kendimi düşünüyorum. Ama ilk başlangıçtaki tabi heyecanım ve akıl, kontrol, sabır, cesaret farklılıkları oluyor tabi zaman içerisinde. İlk müsabakaya çıktığımda da antrenör olarak aynı heyecan, aynı duygularım vardı. Bugün de aynı duygularım var. Her gün yeni bir başlangıç benim için. Her gün bir işe başlarken yeniden motive oluyorum, konsantre oluyorum, hazır oluyorum" dedi.

'FUTBOL DÜNYASI BANA BU İMKANI VERDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETMEM LAZIM'

Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 1000'inci maça çıkmasına ilişkin duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Aslında teşekkür etmem lazım. Futbol dünyası bana bu imkanı verdi. Allah'a şükrediyorum. Çünkü bugünlere geldik. İşimizi düzgün bir vaziyette yaptık. Geriye baktığımızda saha sonuçları, kazanılan, kaybedilen, berabere kalınan maçlar var ama önemli olan alnımızın akıyla hayırlısıyla oralara çıkmak. Acılarımız, iyi günler kötü günlerimiz var. Ama bugün 1000'inci maçı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben de bunu sizin sayenizde öğrenmiş oldum. Saymadım, tekrar saymak gerekiyor herhalde. Hangi maçlar nasıldı? Hangisi önemli hangisi önemsiz bilemiyorum ama her müsabaka önemli. Kaybettiğiniz maçlardan dersler çıkarıyorsunuz, kazanınca mutlu oluyorsunuz onun verdiği bir mağrurluk var. Onu taşımanız çok önemli. Yani kazanmak her şey demek değildir. Kazanmak, kaybetmek iç içedir. Bazen kaybederek ders alırsınız bazen kazanarak ders alırsınız. Her gün öğrendim yani. Her gün bir şeyler öğrendim. Ve 1000'inci maç dediğiniz gibi oynamış olduk"

'YENİ YAPACAKLARIMIZA HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR'

Tecrübenin önemine değinen Güneş, "Mutluyum ama geriye dönüp baktığımızda çok hızlı geçtiğini düşünüyorum. İlk müsabakaya çıktığımda da antrenör olarak aynı heyecan, aynı duygularım vardı. Bugün de aynı duygularım var. Her gün yeni bir başlangıç benim için. Her gün bir işe başlarken yeniden motive oluyorum, konsantre oluyorum, hazır oluyorum. Geçmişten beri öğrendiklerimiz, neler yapabileceğimizi düşünmemiz bize bir yol haritası çiziyor. Ve bugünlere geldik. Dolayısıyla maç sayısından çok işe başlarken yeni başlayan biri olarak kendimi düşünüyorum. Ama ilk başlangıçtaki tabi heyecanım ve akıl, kontrol, sabır, cesaret farklılıkları oluyor tabi zaman içerisinde. Çünkü insanları olgunlaştırıyor. Tecrübe önemli. En önemlisi de sabır zaten. Geçmişte daha tez canlı, daha sinirli, daha agresif, daha çok istekli ama kontrolsüz oluyorken son yıllarda daha dengeli, daha hoş görülü, daha sakin olmaya çalışıyoruz. Tabi yılların verdiği bir tecrübe yaptığımız işin gereği olarak. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımda sadece şunu düşünüyorum; iyisiyle kötüsü geride kaldı. Boş zamanlarımda bakacağım iş olarak görüyorum o maçları, müsabakaları. Bugün yeni müsabakalar için hazırlanıyorum. 1000 taneyi geride bıraktık. 1001 veya 1100 kaç olacaksa bilmiyorum, ona bakacağım. Çünkü yaptıklarımızı konuşarak zaman ayırmak yerine yeni yapacaklarımıza hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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