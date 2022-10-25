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Spor

Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan ''Beşiktaş'' iddialarına cevap

Beşiktaş ile adı anılan Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan iddialara cevap geldi.

25 Ekim 2022 Salı 16:44 - Güncelleme:
Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan ''Beşiktaş'' iddialarına cevap
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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılması halinde öne çıkan iki aday bulunuyor; Şenol Güneş ve Sergen Yalçın.

Siyah beyazlı yönetimde teknik direktör konusunda bir iç değerlendirme yapılırken, henüz Şenol Güneş ve Sergen Yalçın ile temas kurulmuş değil. Ancak; Beşiktaş'ta Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile yola devam edilme şansının kalmadığı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ: "BİR ŞEY OLURSA ÖĞRENİRSİNİZ"

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Şenol Güneş, A Spor'a konuşurken, "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: "BEN BEŞİKTAŞ'IN EVLADIYIM"

Şenol Güneş'in ardından Sergen Yalçın da, konuyla ilgili A Spor'a konuştu ve "Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın hocası varken konuşmam doğru olmaz. Ben Beşiktaş'ın evladıyım, her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır" sözlerini kullandı.

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